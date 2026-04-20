BingX сообщает о сильном росте в первом квартале 2026: число пользователей ИИ превысило 5 миллионов, а TradFi достиг 50% объема

Основные итоги Q1 2026:

BingX запустила рынок TradFi, представив мультиактивную линейку акций, индексов, сырьевых товаров и валют, с более чем 100 традиционными активами.

BingX TradFi был интегрирован в полную экосистему BingX, включая бессрочные фьючерсы, копитрейдинг, VIP, ИИ-инструменты и другие функции, при этом доля торгового объема достигла пика в 50% в Q1.

BingX AI превысил 5 миллионов пользователей в Q1, с более чем 57 миллионами обработанных запросов.

BingX AI Claw и BingX AI Skills Hub присоединились к BingX AI в Q1, предлагая торговые сигналы в реальном времени и новые способы взаимодействия с рынками.

BingX VIP обновил миссию «Access More. Go Further.», улучшив доступность, производительность и вознаграждения для продвинутых пользователей.

BingX VIP помог пользователям сэкономить более $700,000 на торговых комиссиях.

ПАНАМА-СИТИ, 20 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3-AI компания, сегодня опубликовала отчет за первый квартал 2026 года, отметив значительный прогресс в развитии своей ИИ-ориентированной экосистемы TradFi. Квартал был ознаменован запуском рынка BingX TradFi и дальнейшим расширением набора инструментов BingX AI, а также положительной реакцией пользователей на обновления VIP-программы.

BingX Reports Strong Q1 2026 Growth as AI Users Surpass 5 Million and TradFi Hits 50% of Volume

В первом квартале BingX официально запустила рынок TradFi, сделав важный шаг к объединению традиционных финансов и криптотрейдинга. Платформа теперь поддерживает более 100 TradFi-активов, включая сырьевые товары, валюты, акции и индексы. В пиковый момент квартала доля TradFi-торговли составила 50% от общего объема BingX, что отражает высокий спрос пользователей на диверсифицированные рынки в рамках единой торговой среды. Полная интеграция с экосистемой BingX позволяет использовать возможности TradFi в бессрочных фьючерсах, копитрейдинге, ИИ-инструментах и VIP-преимуществах, обеспечивая пользователям эффективное управление торговлей на одной платформе.

BingX продолжила укреплять свою позицию первой ИИ-нативной криптобиржи, запустив два ключевых продукта в Q1: BingX AI Claw и BingX AI Skills Hub. BingX AI Claw предоставляет торговые сигналы в реальном времени с перекрестной валидацией и объяснимыми инсайтами, в то время как BingX AI Skills Hub вводит новый уровень взаимодействия через ИИ-агентов, способных выполнять сделки, анализировать рынки и управлять аккаунтами с использованием естественного языка. Количество пользователей BingX AI превысило 5 миллионов в Q1, при этом было обработано более 57 миллионов запросов, что подчеркивает растущую зависимость пользователей от ИИ-поддержки в трейдинге.

BingX VIP также продемонстрировал значительный рост благодаря обновлению «Access More. Go Further.», улучшив доступность, производительность и систему вознаграждений для продвинутых пользователей. Было распределено $1.4 млн в рамках airdrop-кампаний, а оптимизированные механизмы исполнения позволили пользователям сэкономить более $700,000 на торговых комиссиях. Благодаря расширенным возможностям входа, улучшенным преимуществам и интеграции как с крипто-, так и с TradFi-рынками, BingX VIP продолжает развиваться как комплексная премиальная торговая экосистема.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и Web3-AI компанией, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в пятерку крупнейших мировых криптовалютных бирж деривативов и являясь пионером копитрейдинга, BingX отвечает на меняющиеся потребности пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексному набору продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта, включая фьючерсы, спотовую торговлю, копитрейдинг и TradFi-инструменты, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, направленные на повышение эффективности, уверенности и результативности.

С 2024 года BingX является главным партнером футбольного клуба Chelsea FC, а в 2026 году стала первым официальным криптовалютным партнером команды Scuderia Ferrari HP.

