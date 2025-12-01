МОСКВА, 1 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -– BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, приняла участие в крупнейшем технологическом событии СНГ - юбилейной «Технологической неделе» и Международном форуме-выставке The Trends 2025, который проходил в Москве с 18 по 20 ноября. Мероприятие собрало более 15 000 участников, 250+ спикеров и представителей государства, технологического бизнеса, корпораций и международных делегаций.

По итогам общественного голосования, BingX стала лауреатом премии The Trends Awards в следующих категориях:

BingX – победитель премий The Trends Awards в категориях Fintech Company, Global Payment Provider и Blockchain Company

FINTECH COMPANY – лучшая финтех-компания

– лучшая финтех-компания GLOBAL PAYMENT PROVIDER – лучший глобальный провайдер платежей

– лучший глобальный провайдер платежей BLOCKCHAIN COMPANY – лучшая блокчейн-компания

Победа сразу в трех номинациях подтверждает устойчивый рост BingX в регионе, высокий уровень доверия со стороны индустрии и значимый вклад в развитие криптоэкосистемы.

Премия была вручена на торжественной церемонии в рамках форума. Победители получили эксклюзивные дипломы с инкрустацией алмазами (7 карат) и кастомные статуэтки ручной работы – символ признания технологического лидерства.

«Для нас большая честь получить признание сразу в трех ключевых категориях. Эти награды подтверждают важность того пути, который мы выбрали: сочетание инноваций, прозрачности и ответственного подхода к развитию торговых технологий. Мы уверены, что будущее цифровых активов формируется на стыке человеческого опыта и интеллектуальных AI-инструментов – и именно эту модель мы развиваем в BingX. СНГ остаётся одним из стратегически важных регионов для нас, и мы продолжим инвестировать в локальные продукты, образование пользователей и безопасную инфраструктуру трейдинга» – Вивьен Лин, директор по продуктам BingX.

Участие BingX подчеркивает стратегическую значимость рынка СНГ для компании и её стремление формировать ответственную и технологичную экосистему трейдинга.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объединяющая более 20 миллионов пользователей по всему миру. Платформа предлагает комплекс решений на базе ИИ, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг, отвечая потребностям пользователей всех уровней. BingX создаёт надёжную и интеллектуальную торговую инфраструктуру, предоставляя инновационные инструменты для повышения эффективности и уверенности трейдеров. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнёром футбольного клуба Chelsea FC, сделав значимый шаг в спортивном спонсорстве.

