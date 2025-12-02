BingX добавляет бессрочные фьючерсы на фондовые индексы для расширения RWA-предложений

ПАНАМА, 2 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объявила о запуске двух крупных бессрочных фьючерсов на фондовые индексы – S&P 500 (SP500) и Nasdaq-100 (NASDAQ100), которые теперь доступны для торговли на BingX Perpetual Futures. Новый листинг предоставляет трейдерам расширенную ликвидность, конкурентные комиссии и удобный доступ к наиболее отслеживаемым мировым индексам в рамках единой торговой среды BingX.

Это обновление значительно расширяет линейку продуктов Real-World Assets (RWA) на BingX: теперь платформа поддерживает бессрочные фьючерсы на товары, валюты, акции и крупные фондовые индексы. Трейдеры получают доступ к глобальным RWA через привычные USDT-рассчитываемые инструменты. Комиссии начинаются от 0-0,003%, обеспечивая глубокую ликвидность, быстрое исполнение и низкие издержки как для активных трейдеров, так и для стратегий диверсификации. С добавлением индексных перпетуалов BingX предлагает один из самых широких наборов RWA на крипто-деривативной платформе.

Вивьен Лин, директор по продукту BingX, отметила:

«Добавляя бессрочные фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq-100, мы объединяем два важнейших мировых фондовых бенчмарка с крипто-нативным исполнением. Наша цель – предоставить пользователям гибкий единый опыт, который позволяет работать с глобальными активами, эффективнее управлять рисками и использовать возможности как на крипто-рынке, так и на рынке реальных активов».

Запуск усиливает миссию BingX по объединению традиционных и цифровых финансов с помощью доступной и высокопроизводительной торговой инфраструктуры. Расширенная RWA-линейка позволяет пользователям еще эффективнее ориентироваться в глобальных рынках.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания с более чем 20 млн пользователей по всему миру. Платформа предоставляет решения на основе ИИ, включая торговлю деривативами, спотовую торговлю и копитрейдинг, охватывая потребности пользователей всех уровней – от новичков до профессионалов. BingX создает надежную интеллектуальную инфраструктуру, помогая трейдерам повышать эффективность и уверенность. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнёром футбольного клуба Chelsea FC.

