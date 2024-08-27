BingX стал титульным спонсором TOKEN2049

ВИЛЬНЮС, Литва, 27 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая мировая криптовалютная биржа, призванная расширять возможности трейдеров, рада объявить о своем участии в качестве титульного спонсора на TOKEN2049 Сингапур в Marina Bay Sands. Эта ведущая глобальная конференция для криптоэкосистемы идеально соответствует миссии BingX сделать криптовалюту доступной и дружелюбной для всех. Приверженная ценностям, ориентированным на пользователя, BingX будет иметь стенд на месте проведения мероприятия, обеспечивая захватывающий и увлекательный опыт для всех участников. На стенде будут представлены передовые демонстрации, интерактивные сессии и возможности для общения с сообществом BingX.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, присоединится к основной панели конференции в качестве участника, поделившись своими идеями и опытом в области последних разработок в отрасли web3. «Мы очень рады быть титульным спонсором на TOKEN2049 Singapore», — сказала Вивьен. «Это мероприятие — фантастическая возможность для нас продемонстрировать инновации BingX и наладить связь с динамичным криптосообществом. Наше участие подчеркивает нашу приверженность предоставлению надежной и прозрачной платформы, вдохновляющей пользователей оставаться на шаг впереди и достигать большего с помощью криптовалют. Мы с нетерпением ждем возможности пообщаться с лидерами отрасли и поделиться своим видением будущего цифровых активов».

BingX проведет эксклюзивную вечеринку перед мероприятием только для приглашенных. Это мероприятие состоится перед TOKEN2049 Singapore, предлагая уникальную возможность для общения избранных гостей с ключевыми фигурами в отрасли в непринужденной и неформальной обстановке. Эксклюзивная вечеринка перед мероприятием — это способ BingX поблагодарить своих партнеров и сотрудников, предоставляя отличный повод отпраздновать их достижения и обсудить захватывающие возможности, которые ждут нас в мире криптовалют.

Ранее оказав значительное влияние в качестве титульного спонсора на TOKEN2049 Dubai, где компания продемонстрировала свои инновации и внесла вклад в динамичные дискуссии, BingX готова продолжить этот импульс на мероприятии в Сингапуре. Участие биржи подчеркивает ее приверженность инновациям и лидерству в отрасли web3. Взаимодействуя с мировым криптосообществом на TOKEN2049 Singapore, BingX стремится еще больше укрепить свои позиции в качестве новаторской силы в мировом сообществе web3. Благодаря этим инициативам BingX продолжает расширять возможности пользователей как ориентированная на пользователя и заслуживающая доверия ведущая биржа.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спот, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все это разработано для меняющихся потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая дает пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торгового мастерства. В 2024 году BingX с гордостью стала официальным партнером криптовалютной биржи футбольного клуба «Челси», что ознаменовало захватывающий дебют в мире спорта.

Для получения дополнительной информации: https://bingx.com

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