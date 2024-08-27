BingX, TOKEN2049 Singapur'a Unvan Sponsoru Olarak Katılacak

VILNIUS, Litvanya , 27 Ağustos 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından BingX, Marina Bay Sands'deki TOKEN2049 Singapur'a unvan sponsoru olarak katılacağını duyurdu. Kripto ekosistemine yönelik bu önde gelen dünya çapındaki konferans, BingX'in kriptoyu herkes için erişilebilir ve dostane hale getirme misyonuyla mükemmel bir uyum sağlamaktadır. Kullanıcı öncelikli değerlere bağlı olan BingX, tüm katılımcılar için sürükleyici ve ilgi çekici bir deneyim sağlayan bir standa sahip olacak. Stantta son teknoloji gösteriler, interaktif oturumlar ve BingX topluluğuyla bağlantı kurma fırsatları yer alacak.

Vivien Lin, BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO), konferansın önemli paneline konuşmacı olarak katılacak ve web3 sektöründeki son gelişmelerle ilgili görüşlerini ve uzmanlığını paylaşacak. Vivien, "TOKEN2049 Singapur'da unvan sponsoru olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. "Bu etkinlik BingX'in yeniliklerini sergilememiz ve canlı kripto topluluğuyla bağlantı kurmamız için harika bir fırsat. Katılımımız, güvenilir ve şeffaf bir platform sunma taahhüdümüzün altını çiziyor ve kullanıcılara çıtanın önünde kalmaları ve daha fazlasını başarabilmeleri için ilham veriyor. Sektör liderleriyle etkileşim kurmayı ve dijital varlıkların geleceğine yönelik vizyonumuzu paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."

BingX, sadece davetli katılımcılar için özel bir etkinlik öncesi partiye ev sahipliği yapacaktır. TOKEN2049 Singapur etkinliğinden önce gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, seçilmiş konuklara rahat ve samimi bir ortamda sektörün önemli isimleriyle etkileşim kurmaları için benzersiz bir ağ oluşturma fırsatı sunacak. Bu özel ön parti, BingX'in ortaklarına ve iş birliği yaptığı kişilere teşekkür etme, başarılarını kutlama ve kripto para dünyasının önündeki heyecan verici fırsatları tartışmak için harika bir fırsat sunuyor.

Daha önce TOKEN2049 Dubai'de unvan sponsoru olarak önemli bir etki yaratan ve burada yeniliklerini sergileyip dinamik tartışmalara katkıda bulunan BingX, Singapur'daki etkinlikte de bu ivmeyi sürdürmeye hazırlanıyor. Borsanın katılımı, web3 endüstrisinde yenilik ve liderliğe olan bağlılığını vurgulamaktadır. BingX, TOKEN2049 Singapur'da dünya genelindeki kripto topluluklarıyla etkileşime geçerek, global web3 topluluğunda öncü bir güç olarak konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bu girişimler sayesinde BingX, kullanıcı merkezli ve güvenilir bir lider borsa olarak kullanıcıları güçlendirmeye devam ediyor.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türevler, copy trading ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Hepsi yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araç ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder. BingX, 2024 yılında Chelsea FC'nin ana ortağı olmaktan gurur duyarak spor dünyasında heyecan verici bir ilke imza attı.

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