BingX размышляет о 2023 году: году роста, инноваций и признания

СИНГАПУР, 23 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- В 2023 года ведущая криптовалютная биржа BingX стала маяком устойчивости и роста, бросая вызов глобальной неопределенности и турбулентности в отрасли. Обьем торгов вырос на 250% по сравнению с прошлым годом, а пользовательская база удвоилась - с 5 миллионов до 10 миллионов. На фоне замедленного глобального экономического роста BingX продемонстрировал свою способность преодолевать трудности, фиксируя впечатляющие успехи и достигая значительных успехов.

BingX Reflects on 2023_ A Year of Growth, Innovation, and Recognition

Наряду с общими показателями рынка, технологические инновации заняли центральное место, поскольку BingX представил новаторские функции, включая, помимо прочего, нулевое проскальзывание при торговле фьючерсами и экономию в долларах США в качестве фьючерсной маржи. Эти дополнения не только улучшили пользовательский опыт, но и установили новые отраслевые стандарты. Тем временем VIP-программа BingX была обновлена, предоставляя сообществу пользователей ряд эксклюзивных преимуществ и беспрецедентных привилегий. BingX также запустил BingX Wealth, диверсифицируя свои предложения услуг по управлению активами.

В 2023 году также был предпринят комплексный ребрендинг, чтобы уточнить приверженность BingX обеспечению безопасности и инноваций. Ребрендинг BingX, ориентированный на расширение возможностей криптотрейдеров, был разработан, чтобы лучше удовлетворять растущие потребности пользователей и соответствовать динамичному ландшафту криптосообщества, улучшая их общий торговый опыт. Признанием исключительных результатов BingX стало то, что платформа третий год подряд была названа лучшим криптоброкером/биржей на церемонии вручения наград TradingView Broker Awards 2023, получив впечатляющий рейтинг 4,9 из 5.

2023 год стал поворотным моментом для стратегического альянса BingX с футбольным клубом «Челси». Это партнерство не только укрепляет позиции BingX в сфере спорта и развлечений, но и расширяет взаимодействие с миллионами любителей футбола и криптовалют по всему миру. Будучи первым предприятием BingX на этой динамичной арене, это сотрудничество означает сближение двух влиятельных сил — криптовалютных инноваций и спортивного мастерства — готовых сформировать будущий ландшафт обеих отраслей.

Активную работу вело благотворительное подразделение BingX Charity. После урагана Отис была оказана помощь пострадавшим общинам в Мексике. Фонд пожертвовал средства для оказания помощи жертвам землетрясения в Турции. Во Вьетнаме инициатива «Яркие горизонты для детей» собрала средства на строительство новой школы. В сотрудничестве с местными партнерами компания оборудовала три классных комнаты, современное оборудование и безопасную игровую площадку. Объединившись с организацией по сохранению китов и дельфинов, BingX Charity работает над долгосрочным выживанием этих морских видов, демонстрируя приверженность всемирной благотворительности и благосостоянию общества.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, выразила благодарность: «2023 год стал для BingX необыкновенным путешествием. Мы выражаем искреннюю признательность нашим пользователям и криптосообществу за их непоколебимую поддержку. Наша приверженность инновациям, безопасности и расширению прав и возможностей пользователей остается непоколебимой. Это мотивирует нас устанавливать более высокие стандарты и исследовать новые горизонты в 2024 году».

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спотовые, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все они разработаны с учетом растущих потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торговых навыков. В 2024 году BingX с гордостью стал основным партнером футбольного клуба «Челси», что ознаменовало собой захватывающий дебют в мире спорта.

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