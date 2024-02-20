BingX 2023'ü Değerlendiriyor: Büyüme, Yenilik ve İtibar Yılı

SİNGAPUR, 20 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- Perdeler olaylı 2023 yılının üzerine inerken, dünyanın önde gelen kripto borsalarından BingX, küresel belirsizliklere ve sektördeki çalkantılara meydan okuyan bir dayanıklılık ve büyüme timsali olarak ortaya çıkıyor. Yıl boyunca BingX hem işlem hacmi hem de kullanıcı tabanının yeni zirvelere tırmanması ve 2018'den bu yana en iyi performansını sergilemesiyle dikkat çekici bir yükselişe tanık oldu. BingX, işlem hacminde bir önceki yıla göre %250'lik büyük bir artış yaşadı ve kullanıcı tabanını iki katına çıkararak 5 milyondan 10 milyona yükseltti. Küresel ekonomik büyümenin durgun olduğu bir ortamda BingX, etkileyici kazanımlar kaydederek ve önemli kilometre taşlarına ulaşarak zorlukların üstesinden gelme yeteneğini sergiledi.

BingX Reflects on 2023_ A Year of Growth, Innovation, and Recognition

Genel piyasa performansının yanı sıra, BingX'in "vadeli işlemlerde sıfır kayma" ve "vadeli işlem teminatı olarak USDT tasarrufu" gibi çığır açan özellikler sunmasıyla teknolojik yenilikler de ön plana çıktı. Bu eklemeler yalnızca kullanıcı deneyimini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda yeni endüstri ölçütlerini de belirledi. Bu arada, BingX VIP programı güncellendi ve kullanıcı topluluğuna bir dizi özel avantaj ve benzeri görülmemiş avantajlar getirdi. BingX ayrıca, Varlık Yönetimi için hizmet tekliflerini çeşitlendirerek BingX Wealth'i başlattı.

BingX'in güvenlik ve yeniliğe olan bağlılığını geliştirmek amacıyla 2023 yılında kapsamlı bir yeniden markalaşma çalışması gerçekleştirildi. Kripto trader'ları güçlendirmeye odaklanan BingX'in yeniden markalaşması, kullanıcıların gelişen ihtiyaçlarına daha iyi hizmet etmek ve kripto topluluğunun dinamik ortamına uyum sağlayarak genel ticaret deneyimlerini geliştirmek için tasarlandı. BingX'in olağanüstü performansının mükâfatı, platformun 2023 TradingView Broker Ödülleri'nde üst üste üçüncü kez En İyi Kripto Broker/Borsası seçilmesi ve 5 üzerinden 4,9 gibi etkileyici bir puan alması suretiyle verildi.

2023, BingX'in Chelsea Futbol Kulübü ile stratejik ittifakı için bir dönüm noktası oldu. Bu ortak marka ortaklığı, BingX'in spor ve eğlence alanındaki ayak izini sağlamlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında milyonlarca futbol ve kripto meraklısıyla olan etkileşimini de artırıyor. BingX'in bu dinamik arenadaki ilk girişimi olan bu iş birliği, her iki sektörün gelecekteki yapısını şekillendirmeye aday iki etkili gücün "kriptoda yenilik ve sporda mükemmeliyet" yakınlaşmasını simgeliyor.

Hayırseverlik kolu olan BingX Charity, olumlu küresel etkiler yaratmaya devam ediyor. Otis Kasırgası'ndan sonra, Meksika'daki etkilenen topluluklara yardım etti. Türkiye'deki depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve zorlu koşullar altında temel malzemelerin taşınması için yardım fonu bağışlandı. Vietnam'da "Çocuklar için Parlak Ufuklar" girişimi yeni bir okul için fon sağladı. Yerel ortaklarla iş birliği yapılarak üç sınıf, modern tesisler ve güvenli bir oyun alanı inşa edildi. Balina ve Yunusları Koruma Derneği (WDC) ile iş birliği yapan BingX Charity, bu deniz canlılarının uzun vadede hayatta kalması için çalışarak dünya çapında hayırseverlik ve toplum refahına olan bağlılığını ortaya koyuyor.

Vivien Lin, BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO) minnettarlığını şu sözlerle ifade etti: "2023 BingX için olağanüstü bir yolculuk oldu. Kullanıcılarımıza ve kripto topluluğuna sarsılmaz destekleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Yenilik, güvenlik ve kullanıcı güçlendirme konusundaki kararlılığımız sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Bu bizi 2024'te daha yüksek standartlar belirleme ve yeni ufuklar keşfetme konusunda motive ediyor."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türevler, copy trading ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Hepsi yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araç ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder. BingX, 2024 yılında Chelsea FC'nin ana ortağı olmaktan gurur duyarak spor dünyasında heyecan verici bir ilke imza attı.

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