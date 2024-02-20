BingX поддержала бойцов UFC Чунонг Пак и Да Ун Чжон Russian

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BingX

20 февр, 2024, 09:34 GMT

СИНГАПУР, 20 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущая мировая биржа криптовалют BingX в рамках развития своей спортивной программы объявила о партнерстве с известными бойцами Ultimate Fighting Championship (UFC) Джунонг Пак и Да Ун Чжон. Это сотрудничество последовало за недавним партнерством BingX с футбольным клубом «Челси», что стало еще одним стратегическим шагом в разнообразной спонсорской деятельности компании. Партнерство, вдохновленное программой BingX «Усиливаем трейдеров» и общей философией бойцов «Создай свою собственную историю», направлено на то, чтобы соединить динамичный мир криптовалют и мир смешанных единоборств.

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BingX Partners with UFC Fighters Junyong Park and Da Woon Jung
BingX Partners with UFC Fighters Junyong Park and Da Woon Jung

UFC, ведущая организация смешанных единоборств (ММА), пользуется мировым признанием и считается вершиной спорта. Джунонг Пак, южнокорейский боец смешанных единоборств, прославился своим историческим выступлением в среднем весе UFC, где он установил рекорд по количеству ударов головой в одном бою. Да Ун Чжон, также из Южной Кореи, является бывшим чемпионом HEAT в полутяжелом весе. Оба бойца вызывают восхищение за их неустанную решимость и мастерство.

«Создай свою собственную историю» перекликается с приверженностью BingX расширению прав и возможностей пользователей, где каждый криптотрейдер является архитектором своей финансовой судьбы. Эта философия перекликается с историей Джунонга Пака и Да Вун Юнга, бойцов, которые прокладывают свой собственный путь в UFC. Это партнерство – больше, чем просто спонсорство; это рассказ о стойкости, амбициях и стремлении к величию. И BingX, и эти два бойца UFC олицетворяют дух создания своего собственного курс. Каждый нанесенный удар, каждая выполненная сделка становятся шагом к созданию личного наследия и истории на соответствующих аренах.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, выразила энтузиазм по поводу сотрудничества: «Успех как в мире криптовалют, так и в UFC требует стратегии, устойчивости и смелости, чтобы формировать свое повествование. Джунонгу Паку и Да Ун Чону потребовались годы, чтобы закрепиться в зале славы, и это не конец, а еще одно начало длинного пути. Каждая битва становится метафорой проблем, с которыми сталкиваются криптотрейдеры на непредсказуемом рынке криптовалют. Это партнерство означает больше, чем просто представление бренда; это праздник общих ценностей и свидетельство веры в то, что каждый имеет право творить свою собственную историю».

Джунонг Пак прокомментировал партнерство, подчеркнув связь между дисциплиной бойца UFC и инновационным характером криптоиндустрии. Он подчеркнул синергию своих амбиций в области технологий, финансов и спорта, стремясь расширить свой бренд по всему миру. Да Ун Чжон отметил соответствие новаторского и упорного духа BingX его подходу к UFC, отметив роль партнерства в диверсификации его бренда и установлении связей с более широкой аудиторией.

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спотовые, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все они разработаны с учетом растущих потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торговых навыков. В 2024 году BingX с гордостью стал основным партнером футбольного клуба «Челси», что ознаменовало собой захватывающий дебют в мире спорта.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2335133/1920___1080.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg 

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