BingX поддержала бойцов UFC Чунонг Пак и Да Ун Чжон Russian

СИНГАПУР, 20 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущая мировая биржа криптовалют BingX в рамках развития своей спортивной программы объявила о партнерстве с известными бойцами Ultimate Fighting Championship (UFC) Джунонг Пак и Да Ун Чжон. Это сотрудничество последовало за недавним партнерством BingX с футбольным клубом «Челси», что стало еще одним стратегическим шагом в разнообразной спонсорской деятельности компании. Партнерство, вдохновленное программой BingX «Усиливаем трейдеров» и общей философией бойцов «Создай свою собственную историю», направлено на то, чтобы соединить динамичный мир криптовалют и мир смешанных единоборств.

BingX Partners with UFC Fighters Junyong Park and Da Woon Jung

UFC, ведущая организация смешанных единоборств (ММА), пользуется мировым признанием и считается вершиной спорта. Джунонг Пак, южнокорейский боец смешанных единоборств, прославился своим историческим выступлением в среднем весе UFC, где он установил рекорд по количеству ударов головой в одном бою. Да Ун Чжон, также из Южной Кореи, является бывшим чемпионом HEAT в полутяжелом весе. Оба бойца вызывают восхищение за их неустанную решимость и мастерство.

«Создай свою собственную историю» перекликается с приверженностью BingX расширению прав и возможностей пользователей, где каждый криптотрейдер является архитектором своей финансовой судьбы. Эта философия перекликается с историей Джунонга Пака и Да Вун Юнга, бойцов, которые прокладывают свой собственный путь в UFC. Это партнерство – больше, чем просто спонсорство; это рассказ о стойкости, амбициях и стремлении к величию. И BingX, и эти два бойца UFC олицетворяют дух создания своего собственного курс. Каждый нанесенный удар, каждая выполненная сделка становятся шагом к созданию личного наследия и истории на соответствующих аренах.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, выразила энтузиазм по поводу сотрудничества: «Успех как в мире криптовалют, так и в UFC требует стратегии, устойчивости и смелости, чтобы формировать свое повествование. Джунонгу Паку и Да Ун Чону потребовались годы, чтобы закрепиться в зале славы, и это не конец, а еще одно начало длинного пути. Каждая битва становится метафорой проблем, с которыми сталкиваются криптотрейдеры на непредсказуемом рынке криптовалют. Это партнерство означает больше, чем просто представление бренда; это праздник общих ценностей и свидетельство веры в то, что каждый имеет право творить свою собственную историю».

Джунонг Пак прокомментировал партнерство, подчеркнув связь между дисциплиной бойца UFC и инновационным характером криптоиндустрии. Он подчеркнул синергию своих амбиций в области технологий, финансов и спорта, стремясь расширить свой бренд по всему миру. Да Ун Чжон отметил соответствие новаторского и упорного духа BingX его подходу к UFC, отметив роль партнерства в диверсификации его бренда и установлении связей с более широкой аудиторией.

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спотовые, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все они разработаны с учетом растущих потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торговых навыков. В 2024 году BingX с гордостью стал основным партнером футбольного клуба «Челси», что ознаменовало собой захватывающий дебют в мире спорта.

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