BingX, UFC Dövüşçüleri Junyong Park ve Da Woon Jung ile İş Ortaklığı Yaptı

SİNGAPUR, 8 Şubat 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından BingX, dövüş sporlarına heyecan verici bir açılım yaparak ünlü Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşçüleri Junyong Park ve Da Woon Jung ile iş ortaklığı yaptığını duyurdu. Bu iş birliği, BingX'in Chelsea Futbol Kulübü ile yakın zamanda gerçekleştirdiği iş ortaklığının ardından, şirketin çeşitli sponsorluklarında bir başka stratejik hamleyi işaret ediyor. BingX'in "Trader'ları Güçlendirir" ve dövüşçülerin "Kendi Tarihini Yaz" felsefesinden ilham alan bu iş ortaklığı, dinamik kripto dünyası ile karma dövüş sanatları dünyası arasında köprü kurmayı amaçlıyor.

BingX Partners with UFC Fighters Junyong Park and Da Woon Jung

Dünyanın önde gelen karma dövüş sanatları organizasyonlarından biri olan UFC, dünya çapında tanınmakta ve sporun zirvesi olarak kabul edilmektedir. Güney Koreli karma dövüş sanatçısı Junyong Park, tek bir dövüşte en fazla kafa vuruşu rekorunu kırdığı UFC Orta Sıklet bölümündeki tarihi performansıyla tanınıyor. Yine Güney Kore'den Da Woon Jung, eski HEAT Hafif Sıklet şampiyonudur. Her iki dövüşçü de Octagon'daki amansız kararlılıkları ve hünerleriyle takdir görmektedir.

"Kendi Tarihini Yaz", her kripto yatırımcısının kendi finansal kaderinin mimarı olduğu BingX'in kullanıcı güçlendirme taahhüdüyle örtüşüyor. Bu ruh, UFC'de kendi yollarını çizen dövüşçüler Junyong Park ve Da Woon Jung'un yolculuklarında bir paralellik bulmaktadır. Bu iş ortaklığı sadece bir sponsorluktan çok daha fazlası; dayanıklılık, hırs ve büyüklük arayışının bir anlatısı. Hem BingX hem de bu iki UFC dövüşçüsü, kendi yollarını çizerek tarih yazma etiğini somutlaştırıyor. Atılan her yumruk, yapılan her işlem, kişisel bir miras oluşturmaya ve kendi arenalarında tarih yazmaya yönelik bir adım haline geliyor.

Vivien Lin, BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO) iş birliğinden duyduğu heyecanı şu sözlerle paylaştı: "Hem kripto dünyasında hem de UFC'de başarılı olma strateji, esneklik ve kendi anlatınızı şekillendirme cesareti gerektirir. Junyong Park ve Da Woon Jung'un Octagon'a çıkmaları yıllar aldı; bu onların son noktası değil, başka bir başlangıç. Her dövüş, öngörülemeyen kripto piyasasında kripto yatırımcılarının karşılaştığı zorlukların bir metaforu haline geliyor. Bu ortaklık marka temsilinden daha fazlasını ifade ediyor; paylaşılan değerlerin bir kutlaması ve herkesin kendi tarihini yazma gücüne sahip olduğu inancının bir kanıtı."

Junyong Park, UFC dövüşçüsünün disiplini ile kripto endüstrisinin yenilikçi doğası arasındaki bağlantıyı vurgulayarak ortaklık hakkında yorum yaptı. Markasını küresel çapta genişletmeyi hedefleyen Park, teknoloji, finans ve spor alanlarındaki hırslarının sinerjisini vurguladı. Da Woon Jung ise, BingX'in yenilikçi ve azimli ruhunun UFC Octagon'daki yaklaşımıyla uyumunu yansıtarak, ortaklığın markasını çeşitlendirmedeki ve daha geniş bir kitleyle bağlantı kurmadaki rolüne dikkat çekti.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmış spot, türev, copy trade ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. BingX, kullanıcılara ticaret yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araçlar ve özelliklerle güçlendiren güvenilir ve şeffaf bir platform sağlamayı taahhüt eder.

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