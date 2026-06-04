BingX отметил 8-летие эксклюзивным INFIN8 Racing Experience в Москве

МОСКВА, 4 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3-ИИ компания, провела в Москве закрытое мероприятие INFIN8 Racing Experience, посвящённое восьмой годовщине компании. Событие объединило партнёров, инфлюенсеров, трейдеров и лидеров индустрии в атмосфере скорости, соревнований и нетворкинга, вдохновлённой миром автоспорта.

Первоначально мероприятие планировалось для ограниченного круга из 50 гостей, однако высокий интерес со стороны сообщества позволил собрать более 80 участников, что сделало INFIN8 Racing Experience одним из крупнейших локальных комьюнити-событий BingX в регионе.

Главным событием вечера стал любительский картинг-турнир, в котором участники соревновались в индивидуальном зачёте за призы от BingX. Особое внимание было уделено инклюзивности соревнования: наравне с мужчинами в заездах приняли участие девушки-партнёры BingX, которые также были отмечены специальными наградами.

Концепция мероприятия была вдохновлена эстетикой классического итальянского автоспорта. Гостей встречала специально оформленная площадка с элементами гоночной культуры, атмосферой гонок и фирменным стилем INFIN8 – юбилейной концепции восьмой годовщины BingX под слоганом:

"8 лет позади. Впереди бесконечность."

Помимо спортивной составляющей, программа включала развлекательное шоу с выступлением профессиональной группы чирлидеров, тематические фотозоны, а также комфортную нетворкинг-зону с фуршетом и напитками. Участники получили возможность пообщаться с представителями криптовалютной и финтех-индустрии, обменяться опытом и обсудить перспективы развития рынка в неформальной обстановке.

Каждый гость мероприятия получил памятный набор фирменного мерча BingX и эксклюзивную медаль участника турнира. Завершением вечера стала церемония награждения победителей и участников соревнований, а также праздничный торт в честь восьмилетия компании.

Мероприятие получило исключительно положительные отзывы со стороны гостей. Участники высоко оценили организацию, формат события, возможность живого общения с коллегами по индустрии и уникальную атмосферу, объединившую спорт, технологии и сообщество.

Проведение INFIN8 Racing Experience стало частью глобальной программы празднования восьмой годовщины BingX, в рамках которой компания организует серию локальных офлайн-мероприятий по всему миру, укрепляя связь с пользователями, партнёрами и профессиональным сообществом.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и Web3-ИИ компанией, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в топ-5 глобальных криптовалютных деривативных бирж и являясь пионером в сфере криптокопитрейдинга, BingX продолжает создавать инновационные решения для пользователей с любым уровнем опыта.

С 2024 года BingX является главным партнёром Chelsea FC, а в 2026 году стала первой официальной криптовалютной биржей – партнёром Scuderia Ferrari HP.

Подробнее: https://bingx.com/ru

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