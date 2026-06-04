BingX отметил 8-летие эксклюзивным INFIN8 Racing Experience в Москве

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BingX

04 июн, 2026, 06:00 GMT

МОСКВА, 4 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3-ИИ компания, провела в Москве закрытое мероприятие INFIN8 Racing Experience, посвящённое восьмой годовщине компании. Событие объединило партнёров, инфлюенсеров, трейдеров и лидеров индустрии в атмосфере скорости, соревнований и нетворкинга, вдохновлённой миром автоспорта.

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Первоначально мероприятие планировалось для ограниченного круга из 50 гостей, однако высокий интерес со стороны сообщества позволил собрать более 80 участников, что сделало INFIN8 Racing Experience одним из крупнейших локальных комьюнити-событий BingX в регионе.

Главным событием вечера стал любительский картинг-турнир, в котором участники соревновались в индивидуальном зачёте за призы от BingX. Особое внимание было уделено инклюзивности соревнования: наравне с мужчинами в заездах приняли участие девушки-партнёры BingX, которые также были отмечены специальными наградами.

Концепция мероприятия была вдохновлена эстетикой классического итальянского автоспорта. Гостей встречала специально оформленная площадка с элементами гоночной культуры, атмосферой гонок и фирменным стилем INFIN8 – юбилейной концепции восьмой годовщины BingX под слоганом:
"8 лет позади. Впереди бесконечность."

Помимо спортивной составляющей, программа включала развлекательное шоу с выступлением профессиональной группы чирлидеров, тематические фотозоны, а также комфортную нетворкинг-зону с фуршетом и напитками. Участники получили возможность пообщаться с представителями криптовалютной и финтех-индустрии, обменяться опытом и обсудить перспективы развития рынка в неформальной обстановке.

Каждый гость мероприятия получил памятный набор фирменного мерча BingX и эксклюзивную медаль участника турнира. Завершением вечера стала церемония награждения победителей и участников соревнований, а также праздничный торт в честь восьмилетия компании.

Мероприятие получило исключительно положительные отзывы со стороны гостей. Участники высоко оценили организацию, формат события, возможность живого общения с коллегами по индустрии и уникальную атмосферу, объединившую спорт, технологии и сообщество.

Проведение INFIN8 Racing Experience стало частью глобальной программы празднования восьмой годовщины BingX, в рамках которой компания организует серию локальных офлайн-мероприятий по всему миру, укрепляя связь с пользователями, партнёрами и профессиональным сообществом.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и Web3-ИИ компанией, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в топ-5 глобальных криптовалютных деривативных бирж и являясь пионером в сфере криптокопитрейдинга, BingX продолжает создавать инновационные решения для пользователей с любым уровнем опыта.

С 2024 года BingX является главным партнёром Chelsea FC, а в 2026 году стала первой официальной криптовалютной биржей – партнёром Scuderia Ferrari HP.

Подробнее: https://bingx.com/ru

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2994817/image1.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/6003010/BingX_logo_Logo.jpg

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