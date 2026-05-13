BingX запускает EventX, превращая реальные события в торгуемые активы

Информация предоставлена

BingX

13 мая, 2026, 06:51 GMT

ПАНАМА-СИТИ, 13 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3-ИИ компания, объявила о запуске EventX – новой функции контрактов на платформе, предназначенной для превращения реальных событий в торговые возможности. EventX позволяет пользователям торговать на вероятности наступления событий в различных категориях, предлагая нулевые комиссии на ограниченный период времени и эксклюзивное кредитное плечо до 10x.

Объединяя интуитивно понятную рыночную структуру с гибкими торговыми механизмами, EventX расширяет мульти-рыночную экосистему BingX, позволяя пользователям превращать свои рыночные ожидания в реальные торговые действия через упрощенный и доступный пользовательский опыт:

  • Гибкий двойной режим торговли: выберите Classic Mode для простой торговли событиями или переключитесь на Leverage Mode для усиленных результатов с плечом до 10x.
  • Нулевые комиссии на ограниченный период: конкурентные комиссии и интегрированные VIP-уровни снижают торговые издержки и способствуют более эффективной торговле.
  • Разнообразие глобальных событий: торгуйте на крупнейших мировых событиях в сферах политики, спорта, развлечений, экономики, криптовалют и не только.
  • Простая рыночная структура: каждый рынок построен на исходах «Да/Нет», что делает участие понятным и доступным для пользователей.

«EventX – это следующий этап развития мульти-рыночной и мультиактивной экосистемы BingX», – заявил Пабло Монти, официальный представитель BingX. «Поскольку интерес пользователей всё чаще выходит за рамки традиционной криптовалютной торговли и охватывает более широкий спектр событийно-ориентированных возможностей, мы создаём более разнообразную и вовлекающую торговую среду, которая соединяет пользователей с глобальной повесткой, не покидая экосистему BingX».

*Доступность торговли EventX может различаться в зависимости от региона, а доступ ограничен определёнными юрисдикциями, соответствующими требованиям регулирования.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и Web3-ИИ компанией, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в топ-5 глобальных криптовалютных деривативных бирж и являясь пионером в сфере криптокопитрейдинга, BingX удовлетворяет растущие потребности пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексной линейке продуктов и сервисов на базе ИИ, включая фьючерсы, спотовую торговлю, копитрейдинг и TradFi-решения, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, разработанные для повышения эффективности, уверенности и результативности торговли.

С 2024 года BingX является главным партнером Chelsea FC, а в 2026 году стала первой официальной криптовалютной биржей – партнером Scuderia Ferrari HP.

Для получения дополнительной информации: https://bingx.com/ru

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2978939/image1.jpg
Лого - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/5968012/BingX_logo_Logo.jpg

