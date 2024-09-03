BingX Launchpool разместит токен Counter Fire (CEC): новый рубеж в блокчейн-гейминге

ВИЛЬНЮС, Литва, 3 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая мировая криптовалютная биржа, рада объявить о листинге Counter Fire (CEC), новаторской игры на основе блокчейна, на BingX Launchpool. Начиная с 3 сентября и до 9 сентября пользователи BingX получат возможность делать ставки на свои USDT или BTC и зарабатывать токены CEC, обеспечивая ранний доступ к долгожданному цифровому активу в игровом мире.

BingX Launchpool to List Counter Fire (CEC) Token: A New Frontier in Blockchain Gaming

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX и руководитель BingX Labs, подчеркнула постоянные усилия компании по предоставлению инновационных возможностей для своего мирового сообщества. Она подчеркнула, что компания сосредоточена на подключении пользователей к новаторским проектам, которые используют мощь технологии блокчейн. Листинг токена CEC от Counter Fire на BingX Launchpool может стать еще одним шагом на пути к предоставлению сообществам полезного опыта, который расширяет границы возможностей цифровых развлечений и игрового ландшафта web3. Предлагая пользователям ранний доступ к таким токенам, как CEC, BingX способствует более глубокому вовлечению и возможностям в игровом мире.

Общий фонд составляет 6,5 млн токенов CEC с ограничением почасового вознаграждения в 451,39. Участники будут иметь возможность зарабатывать вознаграждения в виде токенов каждый час, которые будут автоматически распределяться на их фондовые счета на основе случайных снимков, сделанных из их депонированных активов. После завершения мероприятия поставленные активы будут автоматически возвращены на фондовые счета пользователей, что обеспечит плавный процесс от начала до конца. Помимо зарабатывания CEC через Launchpool, пользователи также получат возможность принять участие в эксклюзивном мероприятии по стейкингу CEC, которое начнется 8 сентября. Награды, полученные из первоначального Launchpool, можно будет ставить с этого момента, предлагая годовую процентную ставку до 500%. Это знаменует собой значительный рост по сравнению с первыми возможностями стейкинга, где APR достигали пика в 95%.

BingX продолжает служить мостом между пользователями и инновационными и диверсифицированными проектами, предлагая надежный доступ к новым цифровым активам и преимуществам для участников. Поскольку Counter Fire дебютирует на BingX launchpool, BingX приглашает своих пользователей принять участие в этом захватывающем запуске и лично испытать потенциал игр на основе блокчейна.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спот, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все это разработано для меняющихся потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая дает пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торгового мастерства. В 2024 году BingX с гордостью стала основным партнером ФК Челси, ознаменовав захватывающий дебют в мире спорта.

Для получения дополнительной информации: https://bingx.com/

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