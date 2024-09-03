BingX Launchpool, Counter Fire (CEC) Token'i Listeleyecek

VILNIUS, Litvanya, 3 Eylül 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından BingX , ezber bozan blok zinciri tabanlı bir oyun olan Counter Fire'ın (CEC) BingX Launchpool'da listeleneceğini duyurdu. BingX kullanıcıları, 3 Eylül'den başlayarak 9 Eylül'e kadar USDT veya BTC'lerini stake etme ve CEC token'ları kazanma fırsatına sahip olacak ve oyun dünyasında merakla beklenen bir dijital varlığa erken erişim sağlayacak.

BingX Launchpool to List Counter Fire (CEC) Token: A New Frontier in Blockchain Gaming

Vivien Lin , BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO) ve BingX Labs Başkanı, şirketin küresel topluluğu için yenilikçi fırsatlar sunmaya yönelik devam eden çabalarının altını çizdi. Şirketin, kullanıcıları blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanan ezber bozan projelerle buluşturmaya odaklandığını vurguladı. Counter Fire'ın CEC token'inin BingX Launchpool'da listelenmesi, topluluklara dijital eğlence ve web3 oyun dünyasında mümkün olanın sınırlarını zorlayan ödüllendirici deneyimler sunmaya yönelik bir başka adım olabilir. BingX, kullanıcılara CEC gibi token'lara erken erişim sunarak, oyun dünyasında daha derin etkileşim ve olasılıkları teşvik etmektedir.

Etkinlik için toplam ödül havuzu 6,5 milyon CEC token'i olarak belirlenmiş ve saatlik ödüller 451,39 olarak sınırlandırılmış. Katılımcılar her saat token ödülleri kazanma şansına sahip olacak ve bu ödüller yatırdıkları varlıkların rastgele anlık görüntülerine göre otomatik olarak fon hesaplarına dağıtılacak. Etkinlik sona erdiğinde, yatırılan varlıklar otomatik olarak kullanıcıların fon hesaplarına iade edilecek ve baştan sona sorunsuz bir deneyim yaşanması sağlanacak. Launchpool aracılığıyla CEC kazanmanın yanı sıra, kullanıcılar 8 Eylül'den itibaren özel bir CEC stake etme etkinliğine katılma fırsatına da sahip olacaklar. İlk Launchpool'dan kazanılan ödüller o andan itibaren stake edilebilir ve %500'e varan bir Yıllık Yüzde Oranı (APR) sunar. Bu, APR'lerin %95'e ulaştığı ilk stake fırsatlarına kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

BingX, kullanıcılar ile yenilikçi ve çeşitlendirilmiş projeler arasında bir köprü görevi görmeye devam ederek yeni dijital varlıklara güvenilir bir şekilde maruz kalma ve katılımcılara avantajlar sunuyor. Counter Fire, BingX launchpool'da ilk çıkışını yaparken, BingX kullanıcılarını bu heyecan verici lansmanın bir parçası olmaya ve blok zinciri destekli oyun potansiyelini ilk elden deneyimlemeye davet ediyor.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türevler, copy trading ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Hepsi yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araç ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder. BingX, 2024 yılında Chelsea FC'nin ana ortağı olmaktan gurur duyarak spor dünyasında heyecan verici bir ilke imza attı.

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