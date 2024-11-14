BingX Launchpool представляет PiggyPiggy (PGC) и запускает спотовый листинг с захватывающим призовым фондомопировать

ВИЛЬНЮС, Литва, 14 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая мировая криптовалютная биржа, рада объявить об успехе своего последнего проекта Launchpool с участием PiggyPiggy (PGC). Завершившийся 12 ноября, launchpool позволил привлечь впечатляющий пул вознаграждений в размере 8 миллионов токенов PGC. Кроме того, PGC листингован в тот же день с существенным призовым фондом. Эта инициатива подчеркивает приверженность BingX созданию возможностей вознаграждения как для новых, так и для опытных пользователей, усиливая его приверженность предоставлению захватывающих предложений на рынке криптовалют.

BingX Launchpool Debuts PiggyPiggy (PGC) and Starts Spot Listing with Exciting Prize Pool

PGC Launchpool представил три различных пула для стейкинга, разработанные для широкого круга пользователей. USDT Novice Pool, предназначенный для новичков, предлагает привлекательную годовую процентную ставку, в то время как два дополнительных пула, один из которых был номинирован в USDT, а другой в BTC, были открыты для всех пользователей. Эти гибкие варианты стейкинга были созданы для максимизации прибыли и привлечения более широкой аудитории в растущую экосистему цифровых активов. PiggyPiggy на BingX Launchpool увидел восторженное участие пользователей с существенной общей суммой залога, что демонстрирует растущий интерес к возможностям стейкинга на BingX.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, прокомментировала этот листинг: «Включение PiggyPiggy (PGC) в наш Launchpool подчеркивает нашу приверженность предоставлению ценных возможностей для наших пользователей. Полученный нами отклик демонстрирует доверие и уверенность нашего сообщества в BingX. Мы стремимся расширять эти полезные проекты, гарантируя, что наши пользователи смогут продолжать получать выгоду от инновационных финансовых продуктов».

BingX также запустил спотовый листинг PGC, предлагая своим пользователям дополнительные возможности для получения вознаграждений. Внося депозиты и торгуя PGC, пользователи могут участвовать в эксклюзивных призовых фондах, чтобы выиграть токены PGC. Кроме того, они могут застейкать свои PGC с гибким 7-дневным периодом ставок и конкурентоспособной APY, а также возможностью досрочного погашения. Эти инициативы усиливают приверженность BingX предоставлению ценности и созданию увлекательного торгового опыта. По мере роста платформы BingX по-прежнему стремится улучшать пользовательский опыт и расширять свой портфель полезных, ориентированных на пользователя продуктов.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спот, деривативы, копитрейдинг и управление активами — все это разработано для меняющихся потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торгового мастерства. В 2024 году BingX с гордостью стала официальным партнером криптовалютной биржи футбольного клуба «Челси», что ознаменовало захватывающий дебют в мире спорта.

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