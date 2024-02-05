BingX Wealth запускает новый продукт Shark Fin

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BingX

05 февр, 2024, 15:54 GMT

СИНГАПУР, 5 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая мировая биржа криптовалют, рада представить Shark Fin, структурированный продукт с защитой основной суммы для рыночных прогнозов цен BTC и ETH. Это инновационное дополнение к BingX Wealth расширяет возможности платформы по управлению активами, предоставляя пользователям стабильный инвестиционный выбор в условиях ежедневных колебаний рынка.

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BingX Wealth Launches Shark Fin Structured Product
BingX Wealth Launches Shark Fin Structured Product

Shark Fin получил свое название от характерной кривой APR, напоминающей спинной плавник акулы и символизирующей ее уникальные особенности. Функционируя как инструмент, позволяющий пользователям получать доход на основе рыночных прогнозов, Shark Fin вознаграждает пользователей прибылью, связанной с движением цен выбранного криптоактива. BingX представляет два варианта Shark Fin: Bullish Shark Fin оптимизирует доходность на бычьем рынке, предлагая более высокие ставки, если актив оценивается, как ожидалось. И наоборот, Bearish Shark Fin позволяет пользователям извлекать выгоду из медвежьего рынка, при этом ожидается высокая доходность, если цена актива остается в заданных пределах.

Применимый как на бычьем, так и на медвежьем рынке, Shark Fin от BingX обеспечивает годовую процентную ставку (APR), которая исторически превышала 40% в определенных рыночных условиях, с нулевой комиссией. Отличаясь от аналогичных продуктов, он обеспечивает беспрецедентную гибкость благодаря трем периодам блокировки (1-/3-/7 дней), что дает пользователям возможность адаптировать продолжительность личных инвестиций в соответствии со своими финансовыми целями. Кроме того, Shark Fin от BingX доступен для подписки в любое время, что устраняет ограничения, налагаемые рыночными ограничениями по датам.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, выразила свой энтузиазм: «В качестве дополнения к набору финансовых продуктов BingX, Shark Fin сочетает в себе безопасность традиционных сбережений с высокодоходным потенциалом рынка криптовалют. Пользователи BingX могут получать годовую процентную ставку, которая превосходит традиционные варианты сбережений, что отражает нашу приверженность расширению возможностей трейдеров с помощью передовых финансовых решений. Shark Fin иллюстрирует нашу миссию по объединению инноваций с ориентированным на пользователя дизайном».

Функция Shark Fin от BingX легко интегрируется в платформу BingX, предоставляя пользователям интуитивно понятный и удобный интерфейс для управления инвестициями в Shark Fin.

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, в том числе спотовые, деривативы, копитрейдинг и управление активами — все они разработаны с учетом растущих потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную и прозрачную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торговых навыков.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2329988/BingX_Wealth_Shark_Fin.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

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