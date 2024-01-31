BingX Wealth, Shark Fin'i Piyasaya Sürüyor

SINGAPORE, 31 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından BingX, BTC ve ETH fiyatlarına ilişkin doğru piyasa tahminleri için garantili getiri ve kâr vaat eden, anapara korumalı yapılandırılmış bir ürün olan Shark Fin'i tanıttı. BingX Wealth'e yapılan bu yenilikçi ekleme, platformun varlık yönetimindeki tekliflerini geliştirerek kullanıcılara günlük piyasa dalgalanmalarının ortasında istikrarlı yatırım seçenekleri sunuyor.

BingX Wealth Launches Shark Fin Structured Product

Shark Fin adını, benzersiz özelliklerini simgeleyen, köpekbalığının sırt yüzgecini andıran ayırt edici APR eğrisinden almaktadır. Kullanıcıların piyasa tahminlerine dayalı getiri elde etmeleri için bir araç olarak işlev gören Shark Fin, kullanıcıları seçilen kripto varlığın fiyat hareketlerine bağlı kârlarla ödüllendiriyor. BingX, Shark Fin'in iki çeşidini sunuyor: Bullish Shark Fin, yükseliş piyasasında getirileri optimize ederek, varlığın beklendiği gibi değer kazanması durumunda daha yüksek oranlar sunuyor. Buna karşılık, Bearish Shark Fin, varlık fiyatı önceden belirlenmiş sınırlar içinde kalırsa beklenen yüksek getiri ile kullanıcıların düşüş piyasasından yararlanmasını sağlar.

Hem yükseliş hem de düşüş piyasasında uygulanabilen BingX'in Shark Fin ürünü, sıfır ücretlendirme ile %40'a varan yıllık yüzde oranına (APR) sahiptir. Benzer ürünlerden farklı olarak, üç kilit dönemi (1-/3-/7 gün) ile benzersiz bir esneklik sunarak, kullanıcıların kişisel yatırım sürelerini finansal hedeflerine uygun hale getirmelerini sağlar. Ayrıca, BingX'in Shark Fin'i, piyasaya özgü tarih sınırlamalarının getirdiği kısıtlamaları ortadan kaldırarak herhangi bir zamanda abonelik için kullanılabilir.

Vivien Lin, BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO) heyecanını şu sözlerle paylaştı: "BingX'in finansal ürünler paketine bir ek olarak Shark Fin, geleneksel tasarrufların güvenliğini kripto piyasasının yüksek getiri potansiyeli ile birleştiriyor. BingX kullanıcıları, geleneksel tasarruf seçeneklerini geride bırakan APR'nin keyfini çıkarabilir ve bu da yatırımcıları en yeni finansal çözümlerle güçlendirme konusundaki kararlılığımızı yansıtır. Shark Fin, inovasyonu kullanıcı merkezli tasarımla birleştirme misyonumuzun bir örneğidir."

BingX'in Shark Fin güvenlik önlemleri, güvenli ve sağlam bir tasarruf deneyimi sağlamak için önceliklendirilmiştir ve bu özellik BingX platformuna sorunsuz bir şekilde entegre edilerek kullanıcılarına Shark Fin yatırımlarını yönetmeleri için sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüz sunmaktadır.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmış spot, türev, copy trade ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. BingX, kullanıcılara ticaret yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araçlar ve özelliklerle güçlendiren güvenilir ve şeffaf bir platform sağlamayı taahhüt eder.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/

BingX topluluğumuza katılın ve en son tekliflerimizden haberdar olun:

Telegram: https://t.me/BingXOfficial

Twitter: https://twitter.com/BingXOfficial

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2329988/BingX_Wealth_Shark_Fin.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg