Blackview Tab 9 (7480 мА·ч, Doke OS_P 1.0) за $149,99 (со скидкой $50) выходит на рынок
25 мая, 2021, 12:13 BST
Blackview Tab 9 выходит на рынок с аккумулятором емкостью 7480 мА·ч и операционной системой Doke OS_P 1.0 по цене $149,99 (со скидкой $50)
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 25 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Во время кризиса, вызванного пандемией, растет спрос на планшеты для удаленной работы и обучения. Для тех, кто ищет недорогой планшет, одним из лучших вариантов выбора должен являться BlackviewTab 9.
За последние 8 лет компания Blackview завоевала хорошую репутацию в мире благодаря своим надежным телефонам и в настоящее время стремится к выходу на рынок планшетов. За короткое время после выпуска Blackview Tab 9 были проданы десятки тысяч таких устройств.
Чем объясняется такая популярность Blackview Tab 9? И какие функции он обеспечивает? Давайте посмотрим.
Аккумулятор емкостью 7480 мА·ч и изящный корпус толщиной 8,8 мм
Благодаря высокой емкости аккумулятора (7480 мА·ч) модель Blackview Tab 9 рассчитана на длительную работу без подзарядки. Согласно экспериментальным данным, Blackview Tab 9 легко выдерживает 6 часов работы в режиме воспроизведения видео, 38 часов в режиме воспроизведения музыки и 840 часов в режиме ожидания.
Кроме того, Blackview Tab 9 имеет изящный корпус толщиной 8,8 мм, сочетающий в себе стильный внешний вид и удобство для рук.
Экран с диагональю 10,1" и поддержка подключаемой клавиатуры
Blackview Tab 9 также оснащается дисплеем FHD с диагональю 10,1 дюйма. Его разрешение 1920*1200 обеспечивает четкое отображение деталей. Благодаря узкому безелю, увеличивающему полезную площадь экрана, этот планшет позволяет уделять больше внимания воспроизводимой на нем информации. Кроме того, его можно превратить в компьютер за счет подключения клавиатуры.
8-ядерный процессор Spreadtrum T610 и ПЗУ объемом 64 ГБ
Модель Blackview Tab 9, оснащенная 8-ядерным чипсетом Spreadtrum T610, готова к решению любых возникающих перед ней задач, будь то легкие музыкальные приложения или ресурсоемкие игровые приложения. К тому же 64 ГБ постоянной памяти и расширяемая внешняя память емкостью 128 ГБ позволяют хранить больше информации, не беспокоясь об ограничениях, связанных с объемом памяти.
Самостоятельно разработанная операционная система Doke OS_P 1.0
Этот планшет на базе Android оснащен операционной системой Doke_P 1.0 собственной разработки, обеспечивающей четкий и понятный интерфейс благодаря превосходным пиктограммам приложений и эффекту размытия по Гауссу.
Программа-администратор системы (обновляемая «по воздуху» (OTA)) обеспечивает интеллектуальное управление очисткой корзины, распределением ресурсов аккумулятора, ускорением игр и фоновым режимом работы приложений.
ОС Doke_P 1.0 также поддерживает индивидуальную настройку цветов и температуры, что открывает дополнительные возможности для персонализации устройства.
Две SIM-карты 4G
Возможность подключения к сетям 4G/LTE позволяет пользователям бесперебойно просматривать любимый контент. Blackview Tab 9 очень полезен для учащихся, не имеющих дома надежной сети Wi-Fi.
«Если вы не хотите тратить больше денег на Android-планшет или самые популярные модели на рынке, то Blackview Tab 9 будет превосходным выбором», — заявил один из пользователей в своем отзыве на Youtube.
Первоначальная цена устройства Blackview Tab 9 составляет 199,99 долларов. Объемы его продаж на различных платформах электронной коммерции на удивление высоки. Более подробная информация представлена ниже:
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Blackview запускает бренд OSCAL
Бренд OSCAL будет запущен компанией Blackview в мае 2021 года с целью предоставить молодым людям возможность пользоваться интеллектуальными устройствами с принципиально улучшенными характеристиками и самым современным дизайном по лучшей цене.
Линейки продукции OSCAL будут охватывать обычные смартфоны, телефоны повышенной надежности для использования вне помещений, планшеты, наушники и роботы. Ожидается также появление других высококачественных продуктов под марками OSCAL и Blackview.
Фото для прессы
https://www.dropbox.com/s/y3of7jvltnahpyd/%E7%BE%8E%E9%80%9A%E7%A4%BE%20Tab%209%200521.rar?dl=0
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1516467/Blackview_Tab_9.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1516466/Blackview_Oscal_Dual_Emblems.jpg
SOURCE Blackview
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