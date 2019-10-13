Более 70 000 посетителей, продажа соколов на сумму более 2 млн саудовских риялов в первый день выставки в Эр-Рияде
13 окт, 2019, 19:21 BST
ЭР-РИЯД, Саудовская Аравия, 13 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Более 70 000 посетителей побывали на открывшейся в пятницу в Эр-Рияде выставке Saudi Falcons and Hunting Exhibition.
В день открытия в выставочном секторе и секторе аукционов, где было представлено 12 разновидностей соколов, было продано птиц на сумму более 2 млн саудовских риялов.
В течение пяти дней выставка, организованная клубом "Saudi Falcons Club", получила огромное количество отзывов от заводчиков соколов и любителей соколиной охоты со всего мира. Выставка не испытывала недостатка и в посетителях женского пола.
Это крупнейшее событие такого рода на территории стран Персидского залива и Ближнего Востока.
В этом году на выставке состоятся уникальные события, будут представлены разнообразные секции и несколько активных мероприятий, как сообщили в клубе "Saudi Falcons Club".
Выставка занимает площадь 36 000 квадратных метров, принимает посетителей из более 20 стран, представляет 350 участников и более 30 специальных отделений.
На выставке есть секции соколов, модифицированных автомобилей, пластичного искусства, дартс, студии фотографии, аукциона соколов и др.
На полях выставки состоится множество культурных и традиционных мероприятий.
С помощью этой выставки Саудовская Аравия, входящая в список ЮНЕСКО стран, разводящих соколов, планирует зародить в широком обществе интерес к Королевскому наследию и обучить последующие поколения разведению ловчих птиц и соколиной охоте.
Выставка входит в ряд мероприятий "Riyadh Season" и открыта с 12:00 до 00:00.
В прошлом году выставка "Saudi Falcons and Hunting Exhibition" дебютировала с огромным успехом.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1010002/2nd_Saudi_Falcons_Hunting_Exhibition.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1010001/2nd_Saudi_Falcons_Hunting_Exhibition.jpg
Контактное лицо:
Баха Фатайри (Bahaa Fatairy)
+966-(0)530009586
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SOURCE Saudi Falcons and Hunting Exhibition
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