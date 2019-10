Mais de 70.000 visitantes e 2 milhões de riais em vendas de falcões no primeiro dia da Feira de Riade

A feira, de cinco dias de duração, organizada pelo Saudi Falcons Club (Clube Saudita de Falcões), contou com uma grande resposta dos criadores de falcões e de entusiastas da falcoaria de todo o mundo. O centro de exposições no Riyadh Front também registrou a presença de muitas mulheres na feira.

Este é o maior evento desse tipo no Golfo e no Oriente Médio.

A feira deste ano teve eventos exclusivos, várias seções e várias atividades, de acordo com o Clube Saudita de Falcões.

O evento é realizado num espaço de 36.000 metros quadrados e conta com a participação de representantes de mais de 20 países, a participação de 350 expositores e mais de 30 departamentos especializados.

A mostra inclui seções para expositores de falcões, exibição de carros modificados, artes plásticas, tiros de dardos, estúdio de fotografia, leilão de falcões e muito mais.

Muitos eventos culturais e tradicionais foram realizados paralelamente à feira.

Com essa mostra, a Arábia Saudita, incluída na lista de países criadores de falcões da UNESCO, pretende informar o público sobre o legado do Reino e educar as próximas gerações sobre a falcoaria, a caça de falcões e sobre o hobby da cria.

A feira, que é parte dos eventos sazonais de Riade, está aberta do meio-dia à meia-noite.

A primeira Feira Saudita de Falcões e Caça, realizada no ano passado, foi um grande sucesso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1010002/2nd_Saudi_Falcons_Hunting_Exhibition.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1010001/2nd_Saudi_Falcons_Hunting_Exhibition.jpg

Contato:

Bahaa Fatairy

+966-(0)530009586

FONTE Saudi Falcons and Hunting Exhibition

Related Links

http://www.sfhe.org



SOURCE Saudi Falcons and Hunting Exhibition