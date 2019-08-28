Бренд Chery стал триумфатором J.D. Power 2019 Initial Quality Study

Линейка Chery Tiggo и электромобили Chery (NEV) продемонстрировали исключительный прогресс, перехватив лидерство во многих сегментах. В IQS-2019 Tiggo2 и Tiggo3 заняли первые два места в сегменте компактных внедорожников, опередив всех своих конкурентов. Tiggo2 также удостоилась титула Award-winning Model (Модель-победитель). Tiggo8 и Tiggo4 обосновались на 4-м месте в сегментах среднегабаритных и компактных внедорожников, в котором представлены многочисленные всемирно известные бренды.

В категории электромобилей отчета IQS-2019 неожиданно резкий подъем продемонстрировали модели Chery New Energy, заняв 3-е место - сразу после NIO и BMW. Как и ожидалось, Chery eQ1 стала безусловным лидером в сегменте малолитражных электромобилей.

С момента презентации первого "паркетника" Tiggo в 2005 году компании удалось создать целую линейку автомобилей этой модели. Благодаря своему высокому качеству, линейка Tiggo освобождена от прохождения экспортных инспекций и успешно прошла тестирование по более чем 50 позиций WVTA в ЕС. Tiggo стал первым китайским "паркетником", вышедшим на рынок Европы. До сегодняшнего дня, по всему миру было продано 1,6 автомобилей модели Tiggo, что обеспечило производителю репутацию самого проверенного китайского бренда, отвечающего стандартам мирового рынка.

Своим прогрессом компания Chery в значительной степени обязана продуманной системе разработки продукции и производственным процессам, соответствующим строжайшим международным стандартам, а также оптимизированной системе контроля качества. Являясь важной частью системного потенциала Chery, система глобального контроля качества охватывает весь жизненный цикл продукции компании - от планирования, проектирования, НИОКР, управления цепочкой поставок и до производства, маркетинга и послепродажного обслуживания.

Chery непрерывно осваивает новые зарубежные рынки, являясь ведущим китайским экспортером автомобилей и внося заметный вклад в превращение Поднебесной в мировой центр автопрома. По обнародованным компанией данным, в июле этого года группа продала 49 000 автомобилей, продемонстрировав рост объемов внутреннего сбыта продукции на 10,7% по сравнению с прошлым годом.

https://en.imsilkroad.com/p/307837.html?from=singlemessage

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/964683/Chery_auto.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/964684/Chery_Tiggo_2.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/964685/Chery_Tiggo_4.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/964686/Chery_auto.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service