Chery brilha no Initial Quality Study 2019 da J.D. Power

Os automóveis da série Chery Tiggo e os veículos de nova energia (NEV) da Chery tiveram um desempenho excepcional, assumindo a posição de liderança em muitos segmentos. O Tiggo2 e o Tiggo3 conquistaram os dois primeiros lugares no segmento SUV de pequeno porte, à frente de todos os concorrentes. O Tiggo2 também ganhou o título de Modelo Premiado. O Tiggo8 e o Tiggo4 conquistaram o quarto lugar nos segmentos SUV de médio porte e SUV compacto entre muitas marcas mundialmente famosas.

Na categoria de veículos de nova energia, os modelos Chery New Energy subiram muitos degraus e ocupam a terceira posição, perdendo somente para as marcas NIO e BMW. No segmento de veículos elétricos de pequeno porte, o Chery eQ1 ficou com o primeiro lugar, correspondendo às expectativas.

Uma linha completa de produtos foi desenvolvida após o lançamento do primeiro SUV Tiggo, em 2005. A série Tiggo recebeu isenção de inspeções de exportação e foi aprovada em mais de 50 itens do sistema WVTA da União Europeia. Além disso, foi o primeiro SUV fabricado na China a entrar no mercado europeu. Até o momento, os produtos da série Tiggo contam com 1,6 milhão de usuários em todo o mundo, sendo a marca chinesa mais confiável entre as que atendem aos padrões do mercado global.

Os progressos realizados pela Chery podem ser atribuídos ao seu sistema positivo de desenvolvimento de produtos segundo as normas internacionais, bem como ao seu sistema consolidado de gestão de qualidade global. Parte importante da capacidade de sistema da Chery, o sistema global refere-se à sua gestão de qualidade com o mesmo padrão do ciclo completo dos seus produtos globais, englobando planejamento do produto, design, P&D, gestão da cadeia de abastecimento, produção, fabricação, comercialização, manutenção e sistema de qualidade.

Líder em exportação de automóveis na China, a Chery vem atuando continuamente nos mercados estrangeiros. Além disso, tem contribuído com seus esforços e sabedoria para a transformação da China em uma forte potência automotiva. De acordo com os dados de vendas divulgados pela Chery, o grupo vendeu 49 mil unidades de veículos em julho deste ano. As vendas da marca dentro do mercado chinês subiram 10,7% em relação ao ano anterior.

https://en.imsilkroad.com/p/307837.html?from=singlemessage

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/964683/Chery_auto.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/964684/Chery_Tiggo_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/964685/Chery_Tiggo_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/964686/Chery_auto.jpg

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

