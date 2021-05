Carlton Tower Jumeirah открывается 1 июня в Найтсбридже после полного преображения 

Каждый уголок 17-этажного здания реконструирован таким образом, чтобы воплотить в себе традиции этого района и современную фешенебельность. К услугам гостей новый вестибюль и стойка регистрации, а также 186 новых номеров и люксов, многие из которых имеют балконы с захватывающими видами Лондона. Номера украшены рельефной обшивкой стен, обставлены мягкой мебелью и выдержаны в теплой цветовой гамме под влиянием традиционных британских тонов — темно-синего, зеленого и каштанового, а ванные комнаты отделаны мрамором от пола до потолка. Недавно был обустроен Королевский люкс — самая эксклюзивная резиденция в отеле с тремя спальнями и возможностью приватизации всего этажа для обеспечения максимальной безопасности и свободы действий.

Отличительными чертами реконструкции также являются знаменитый оздоровительный клуб "The Peak Fitness Club & Spa", расположившийся на трех этажах, а также новые процедурные кабинеты в Talise Spa и крупнейший в Лондоне 20-метровый плавательный бассейн с естественным освещением и видами, открывающимися через его двухсветный стеклянный потолок. В клубе The Peak будут предлагаться студийные занятия и тренажерный зал с изготовленным по индивидуальному заказу оборудованием "Technogym" и выходом в наполненное светом клубное кафе. Благодаря своему новому оформлению и отличительным особенностям, а также строгим критериям членства клуб The Peak, по всей видимости, вновь займет свое место в авангарде лондонского мира элитного велнеса.

Ресторан "Al Mare" при отеле предлагает изысканные блюда и радушный прием согласно традициям хорошо известной и в то же время роскошной итальянской кухни. В оживленной атмосфере ресторана гости смогут насладиться кулинарными шедеврами и совершить экскурсию по Италии, где их вниманию будут представлены демонстрационная кухня, банкетный зал и столики на свежем воздухе. Из вестибюля гостиницы можно попасть в весьма популярную круглосуточную зону питания "Chinoiserie", предлагающую гостям современную концепцию "cake-o'clock", согласно которой кондитерская подается в течение всего дня. Кроме того, недавно обустроенный лобби-бар предлагает изысканные коктейли и алкогольные напитки в гламурной обстановке.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1513965/Carlton_Tower_Jumeirah.jpg

За более подробной информацией обращайтесь по адресу:

[email protected]

тел. +44 (0)207 235 1234

Сопутствующие ссылки

https://www.jumeirah.com



SOURCE The Carlton Tower Jumeirah