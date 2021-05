La Carlton Tower Jumeirah ouvre le 1er juin à Knightsbridge après une transformation complète

Chaque coin du bâtiment de 17 étages a été repensé pour incarner le patrimoine de la région et le luxe contemporain. En plus d'un nouveau foyer et d'une nouvelle réception, il y aura 186 nouvelles chambres et suites, dont beaucoup seront dotées de balcons offrant une vue spectaculaire sur Londres. Les logements sont dotés de panneaux muraux texturés, d'un mobilier aux formes plus douces et d'accents dans une palette de couleurs chaudes influencées par le patrimoine britannique, avec des teintes de bleu profond, de vert et de marron, ainsi que des salles de bains en marbre du sol au plafond. La Suite Royale, la résidence la plus exclusive de l'hôtel, a été créée récemment. Elle comprend trois chambres à coucher, avec la possibilité de privatiser l'étage entier pour une sécurité et une discrétion maximales.

Les points forts de la rénovation comprennent également le célèbre club de santé « The Peak Fitness Club & Spa », réparti sur trois étages, ainsi que de nouvelles salles de soins au Talise Spa, et la plus grande piscine de 20 m de Londres, qui bénéficie de la lumière naturelle et de vues à travers son plafond en verre double hauteur. The Peak proposera des cours en studio et une salle de sport dotée d'équipements « Technogym » sur mesure, avec vue sur le café lumineux de The Peak. Avec son nouveau design et ses nouvelles caractéristiques, ainsi qu'un nombre de membres strictement limité, The Peak devrait reprendre sa place à l'avant-garde du monde du bien-être de luxe à Londres.

Le restaurant de destination de l'hôtel, « Al Mare », propose une expérience gastronomique sophistiquée et accueillante, imprégnée de tous les charmes de la cuisine italienne, à la fois familière et luxueuse. Le restaurant permet de vivre une expérience gastronomique conviviale et de faire voyager les clients à travers l'Italie. Il dispose d'une cuisine ouverte, d'une salle à manger privée et d'une salle à manger en plein air. Le hall donne accès à « The Chinoiserie », la salle à manger très appréciée de l'hôtel, qui propose un concept innovant d'« heure du gâteau » et sert le pâtisserie toute la journée. De plus, un nouveau bar dans le hall offre une expérience raffinée en matière de cocktails et de spiritueux dans un cadre glamour.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1513965/Carlton_Tower_Jumeirah.jpg

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

[email protected]

+44 (0)207 235 1234

Related Links

https://www.jumeirah.com



SOURCE The Carlton Tower Jumeirah