Centara приглашает сбежать из русской зимы на собственный остров на Мальдивах

БАНГКОК, 24 декабря 2020 г. /PRNewswire / -- Отели сети Centara Hotels & Resorts приглашают гостей из России укрыться от холода и насладиться тропическим теплом на Мальдивах. Русские туристы успели оценить качество отдыха в отелях группы в Таиланде, теперь высокий стандарт гостеприимства доступен и на Мальдивских островах.

Отмеченный наградами отель Centara Grand Island Resort & Spa Maldives — настоящий рай для гостей любого возраста. Белый песок, кристально чистые лагуны, прибрежные пальмы окружают номера-люкс с одной спальней Beach Suites и роскошные виллы для семьи или компании гостей Luxury Beachfront Pool Villas.

Гостей ждет ужин в шести ресторанах, барах и лаунж-барах, купание в бассейне или активный отдых, например теннис, волейбол, водные виды спорта и сноркелинг в бирюзовом море. Родители могут расслабиться на сеансе массажа в спа-центре Cenvaree или позаниматься в фитнес-центре, а их дети весело проведут время в детском клубе. В стоимость проживания включены все виды деятельности, поэтому на острове нет необходимости в наличных средствах.

В отличие от многих популярных курортных направлений в настоящее время Мальдивы открыты для иностранных туристов. Российские граждане могут посещать острова без визы, и это делает страну идеальным местом для зимних каникул.

Стоимость проживания по системе «Ультра все включено» составляет всего 5 681 таиландский бат (13 800 рублей) в сутки. Из морозной зимы в жаркое лето с Centara. Узнайте подробнее на сайте компании www.centarahotelsresorts.com/en/special-offers или свяжитесь со своим турагентом.

О группе компаний CENTARA

Группа компаний Centara Hotels & Resorts является ведущим гостиничным оператором в Таиланде. Ее деятельность охватывает все основные тайские направления и еще 13 стран — всего 81 отель. В портфолио группы входят шесть брендов: Centara Reserve, Centara Grand Hotels & Resorts, Centara Hotels & Resorts, Centara Boutique Collection, Centra by Centara и COSI Hotels, от элитных курортов и семейных отелей до проектов, разработанных на основе инновационных технологий. Все отели Centara славятся гостеприимством и отражают таиландские ценности: непревзойденный уровень обслуживания, изысканная кухня, спа- и семейный отдых.

В ближайшие пять лет группа компаний Centara планирует войти в сотню ведущих мировых гостиничных сетей, освоив новые континенты и рыночные ниши.

Более подробную информацию о группе компаний Centara можно найти по ссылке.

Официальные изображения и логотипы Centara доступны на сайте Image Bank.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1390637/Centara_Grand_Island_Resort.jpg

Сопутствующие ссылки

https://www.centarahotelsresorts.com



SOURCE Centara Hotels & Resorts