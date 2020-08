Чанша: развитие инновационных отраслей стимулирует экономическое восстановление

ЧАНША (CHANGSHA), Китай, 3 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Власти Чанши, столицы центрально-китайской провинции Хунань, сообщают о восстановлении экономики-социальной активности города в постэпидемический период, что стало возможным благодаря целенаправленному развитию инновационных отраслевых цепочек. Одним из наиболее актуальных направлений развития для Чанши на сегодняшний день является отрасль прикладных решений 5G.

По данным Управления промышленности и информационных технологий пров. Хунань, в текущем году руководство провинции планирует инвестировать 6,74 млрд юаней в формирование инфраструктуры 5G и строительство 20,04 тыс. базовых станций для связи нового поколения. К концу этого года сеть 5G будет охватывать все аспекты прикладных потребностей промышленного производства.

Первая "ласточка" новой инфраструктуры в лице технологий 5G создает новые возможности для развития традиционной отрасли строительной техники.

Компания SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD. с головным офисом в Чанше является владельцем образцово показательной базы интеллектуального производства национального значения. В цехах ее завода круглосуточно трудятся гигантские "умные" роботы, оснащенные технологиями 5G+. Они задействованы практически во всех процедурах - от забора деталей, транспортировки и сборки узлов до покраски, сушки, выявления брака и складского хранения готовой продукции. Сегодня SANY вместе с отраслевыми партнерами активно разрабатывают инновационные прикладные сценарии для применения 5G в сфере интеллектуального производства. В будущем технологии 5G будут широко использоваться в целях выявления дефектов и неисправностей, эксплуатационно-техническом обслуживании оборудования и мониторинге ключевых станций.

SANY, ZOOMLION, CRCC и SUNWARD - четыре гиганта отрасли строительной техники, входящие в мировой Топ-50, - по праву считаются "золотыми" брендами Чанша. В условиях растущей конкуренции на глобально рынке и негативных последствий пандемии ведущие производственные предприятия, и SANY в их числе, активно модернизируют и расширяют функционал традиционной строительной техники посредством технологий промышленного Интернета в сочетании с 5G+, всячески способствуя развитию отраслевой цепочки и ускоряя переход от "сделано в Чанша" к "сделано в Чанша с умом".

Начиная с 2017 года, власти города прилагают значительные усилия к реализации стратегии "развития инновационных отраслей промышленного производства". Опираясь на фундамент из 16 традиционных промышленных сегментов, включая производство строительной техники и современное семеноводство, руководство Чанши стимулирует развитие шести дополнительных направлений - автомобильной промышленности, биофармацевтики и т.д. В результате этих начинаний в регионе сформировалась четкая модель "22 инновационных и перспективных отраслевых цепочек". Благодаря стимулирующей политике местных властей, в Чанше полным ходом идет реализация многочисленных высококачественных и новаторских промышленных проектов, обеспечивающих процветание всем отраслям.

Компания YUANPIN BIOTECH является ярким представителем инновационной биофармацевтической отрасли. Это крупнейший в Хунани банк клеточных тканей и единственное в городе крупное предприятие, специализирующееся на прикладном применении стволовых клеток. Инициированный компанией проект "Клинической демонстрации потенциала лечения новой коронавирусной пневмонии с помощью мезенхимальных стволовых клеток пуповины" получил первоочередное одобрение Управления по вопросам науки и технологий пров. Хунань, невзирая на тот факт, что с момента открытия офиса предприятия в Хоне экономико-технологического развития г. Чанша не прошло и года. Многочисленные партии препаратов на базе мезенхимальных стволовых клеток производятся в цехах YUANPIN BIOTECH в круглосуточном режиме, отправляясь в провинцию Хубэй для лечения пациентов в критическом состоянии.

Участникам биофармацевтической отраслевой цепочки необходимо пристально следить за разработками передовых технологий и продуктов, не оставляя без внимания практическое внедрение достижений науки и техники, а также маркетинг собственной продукции. В сотрудничестве с Аффилированной больницей "Сянъя" Центрально-Южного университета и Первым аффилированным госпиталем Университета "Наньхуа" компания YUANPIN BIOTECH проводит клинические испытания препаратов на базе стволовых клеток в рамках проектов по поиску лечения для различных патологий, включая болезнь Паркинсона. Эти начинания служат отличным подспорьем для развития всей отраслевой цепочки, расширяя масштабы и возможности биофармацевтического сектора.

Преимущества моделей отраслевого развития, направленного на "укрепление" и "дополнение" индустриальных цепочек, создают новые стимулы для социально-экономического процветания Чанши. Согласно официальным данным, за первую половину текущего года в городе были запущены 63 крупных проекта с общими инвестициями более 200 млн юаней, охватывающие 22 отраслевых цепочки. В их числе - два проекта 10-миллиардного уровня и четыре начинания, предполагающих вложения на уровне 5-10 млрд юаней. Совокупный размер планируемых капиталовложений в реализацию этих проектов составляет 103,2 млрд юаней.

Подпись под фото: Робот-сортировщик на заводе №18 компании SANY в Чанша.

Подпись под фото: В ходе встречи по вопросам стратегии "Промышленного Интернета 5G+" руководители хунаньских предприятий ознакомились с системой мониторинга "360 градусов 5G+" на заводе №18 компании SANY.

