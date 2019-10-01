дефиле L'Oréal Paris: окунитесь в атмосферу третьего сезона дефиле, прошедшего в парижском Монетном дворе, памятнике исторического наследия

В своем новаторском стремлении открыть красоту моды для широкой публики, L'Oréal Paris прославился своими всемирно известными публичными показами, проходящими в самом центре города в рамках Недели моды в Париже. После инаугурационной феерии Елисейских Полей, последовавшего за ней дефиле на реке Сена, в архитектурном здании Парижского монетного двора состоялся сезон 2019 года, в очередной раз доказавший неотъемлемость Недели моды.

Из Парижа на весь мир

Укрепляя связи бренда с миром моды благодаря партнерским отношениям как с новыми марками, так и с широко известными дизайнерскими Домами, Le Défilé L'Oréal Paris — это ежегодное прославление красоты, моды и парижского совершенства, транслируемое через социальные сети и доступное для просмотра широкой публике.

Исключительная плеяда участников дефиле

Для женщин мира на подиум выйдут представители мира моды и не только; исключительная плеяда актрис, певцов, спортсменов и моделей подтверждает яркость нового сезона красоты от L'Oréal Paris для женщин всех национальностей и возрастов.

Лица бренда Камила Кабельо и Эмбер Херд впервые вышли на подиум в рамках Le Défilé L'Oréal Paris. В завершении празднества, отдавая дань материнству, Ева Лонгория вышла на подиум со своим маленьким сыном Сантьяго на руках. Еще раз доказывая, что красота не имеет возраста, Хелен Миррен и Энди Макдауэлл вернулись на парижский подиум. В парижском дефиле также приняли участие такие звезды как Мари Боше, Лия Кебеде, Аджа Наоми Кинг, Даутцен Крус, Су Джу Парк, Лума Грот, Даки Тот и Айшварья Рай.

Зрители в первом ряду: Луиза Бургуэн, Наоми Кэмпбелл, Эстель Лефебюр, Соня Роланд, Ольга Куриленко, Тина Кунакей

Живой оркестр с участием 40 музыкантов на Le Défile 2019

Впервые в этом сезоне 2019 Дефиле сопровождалось оркестром с участием 40 музыкантов под управлением известного композитора электронной музыки Томаса Русселя. Прославленный своей новой интерпретацией текущих треков в классической форме, Томас Руссел, вдохновившись архитектурой Парижского монетного двора, создал партитуру для Дефиле.

Скачать ролики А и Б:

Видео-ролик показа: https://we.tl/t-pCxkeHPeA0

Видео-ролик закадровых съемок: https://we.tl/t-EqmYgFFPVJxx

Видео-ролик состав команды: https://we.tl/t-VwYHaBO8HV

Скачать фото-альбом: https://wetransfer.com/downloads/23ec309c507ef43ae0cadcd4076ed74320190929210637/dc5431a2f21c25af409fd4ce8f1cd7e620190929210637/9f60db

66 образов для всех женщин.

L'Oréal Paris демонстрирует свой подход «напрямую потребителю» прямо с подиума. Легендарная Вэл Гарланд, глобальный директор по макияжу Дома L'Oréal Paris, при помощи команды из 29 визажистов создали образы для женщин с любыми оттенками кожи. Стилист по прическам Стефан Лансьен и его команда из 34 мастеров продемонстрировали многочисленные стили причесок.

ДЕФИЛЕ L'ORÉAL PARIS: В ЧИСЛАХ

Уже третий год подряд Le Défilé L'Oréal Paris отмечает Неделю моды в Париже во впечатляющем мировом масштабе.

Плеяда 32 звезд со всего мира

13 дизайнеров-партнеров, представляющих современные модные тенденции

Трансляция в более чем 40 странах

Бренды-партнеры Дефиле 2019 года:

AMI, Atlein, Balmain, Cédric Charlier, Dries Van Noten, Elie Saab, Etudes, Giambattista Valli, Karl Lagerfeld, Koché, Nicolas Lecourt Mansion, Olivier Theyskens, rokh.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1002913/Loreal_Finale.jpg

SOURCE L'Oreal Paris