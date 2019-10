Le défilé L'Oréal Paris: Recorde a terceira edição na histórica Monnaie de Paris

No seu caminho precursor para tornar a beleza do mundo da moda disponível para todos, a L'Oréal Paris é conhecida pelos seus desfiles públicos que fazem manchetes em todo o mundo, realizados no coração da cidade durante a Paris Fashion Week. Após a extravagância inaugural dos Campos Elísios, seguida da passerelle flutuante no Sena, a edição de 2019 decorreu na arquitetónica Monnaie de Paris, mais uma vez oferecendo um encontro da semana da moda inesquecível.

De Paris para o mundo

Reafirmando os laços da marca com o mundo da moda através de parcerias com marcas em ascensão e as grandes casas de moda, Le Défilé L'Oréal Paris é celebração anual da marca da beleza, moda e excelência parisiense, transmitida nas redes sociais para todos verem.

Um elenco de porta-vozes excecionais

Unindo porta-vozes do mundo da moda e de fora deste para desfilar pelas mulheres de todo o mundo; um excecional grupo de atrizes, cantoras, atletas e modelos demonstraram a diversidade da nova temporada de beleza da L'Oréal Paris, para mulheres de todas as origens e idades.

As embaixadoras da marca Camila Cabello e Amber Heard fizeram as suas primeiras aparições no Le Défilé L'Oréal Paris. Numa celebração da maternidade, Eva Longoria desfilou com o seu bebé, Santiago, no grande final. Como prova de que a beleza não tem idade, Helen Mirren e Andie McDowell regressaram à passerelle de Paris, cujo alinhamento também incluiu o desfile de estrelas como Marie Bochet, Liya Kebede, Aja Naomi King, Doutzen Kroes, Soo Joo Park, Luma Grothe, Duckie Thot e Aishwarya Rai.

A assistir na primeira fila: Louise Bourgoin, Naomi Campbell, Estelle Lefebure, Sonia Rolland, Olga Kurylenko, Tina Kunakey

Uma orquestra ao vivo com 40 músicos para Le Défilé 2019

Pela primeira vez no Le Défilé, a edição de 2019 foi acompanhada por uma orquestra com 40 músicos, dirigida pelo afamado compositor eletrónico Thomas Roussel. Famoso por reinterpretar faixas atuais de forma clássica, Thomas Roussel criou uma banda sonora para Le Défilé inspirada pelo cenário da Monnaie de Paris.

66 looks para todas as mulheres.

Na sua abordagem direta ao consumidor, a L'Oréal Paris partilhou as técnicas diretamente a partir da passerelle. A lenda mundial da maquilhagem Val Garland e a sua equipa de 29 maquilhadores criaram looks para mulheres com qualquer tom de pele. O mago internacional dos cabelos Stéphane Lancien criou os penteados, juntamente com a sua equipa de 34 artistas.

LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS: OS NÚMEROS

Pelo 3.º ano consecutivo, Le Défilé L'Oréal Paris celebrou a Paris Fashion Week numa escala global impressionante.

Um elenco de 32 porta-vozes internacionais

Exibição de looks atuais de 13 estilistas associados

Transmitido em mais de 40 países

Os parceiros associados para o Le Défilé de 2019 foram:

AMI, Atlein, Balmain, Cédric Charlier, Dries Van Noten, Elie Saab, Etudes, Giambattista Valli, Karl Lagerfeld, Koché, Nicolas Lecourt Mansion, Olivier Theyskens, rokh.

