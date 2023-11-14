Delixi Electric представляет Руководство по «зеленой» стратегии

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DELIXI ELECTRIC

14 нояб, 2023, 19:52 GMT

УХУ, Китай, 14 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- 8 ноября компания Delixi Electric провела Конференцию по «зеленому» экологическому развитию в Уху, провинция Аньхой, представив Практическое руководство по стратегии устойчивого развития. Конференция собрала вместе государственных служащих, отраслевых экспертов, влиятельных журналистов и партнеров по экосистеме со всей страны на онлайн- и офлайн-платформе, подчеркивая стремление Delixi Electric к достижению нулевых выбросов. Среди участников следует выделить Xinhua Publishing House, Научно-исследовательский институт Shanghai Electric Apparatus, Kantar China, Harvard Business Review China, Emlyon Business School, Eurasian Brand Management Center, Комитет углеродной  нейтральности (CNC) Китайской ассоциации энергосбережения (CECA) и Шанхайский научно-исследовательский институт искусственного интеллекта (SAIRI). Основной темой конференции было «зеленое» устойчивое развитие ради будущего с нулевым балансом выбросов.

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Стремление к углеродной нейтральности 

Стратегия Delixi Electric связана с людьми, углеродной нейтральностью и стимулированием «зеленой» экосистемы. Компания органично внедряет практику устойчивого развития в своей работе, что охватывает экологичную разработку, производство и обслуживание. Delixi Electric полностью использует принцип «Интеллектуальное производство + низкое содержание углерода» при строительстве фабрик с нулевым выбросом углерода. Delixi Electric ведет отрасль к достижению низкоуглеродного преобразования. Объекты компании в Уху и Пуяне получили (Тип I) 5-звездочные сертификаты о нулевом выбросе углерода, демонстрируя приверженность компании к практике устойчивого развития.

Выпустив Руководство, Delixi Electric стремится распространять свои принципы и внедрение устойчивого развития по всей экосистеме отрасли. Эти усилия призваны стимулировать устойчивое развитие на уровне экосистемы, отрасли, общества и государства.

Стратегическое сотрудничество ради «зеленого» будущего 

Круглый стол был посвящен теме «Устойчивое развитие: достижение двойных целей по выбросам углерода в Китае» и предоставил площадку для диалога об экологических стратегиях и «зеленых» практиках на высоком уровне.

«Delixi Electric стремится понять потребности рынка и продвигать инновации. Предоставляя непрерывную поддержку отраслевым партнерам в технологиях, продукции, услугах и цепочке поставок, Delixi Electric намеревается культивировать устойчивую экосистему, приблизить будущее с нулевыми выбросами и обеспечить экологичное развитие и общий успех», — говорит г-н Лу Фэн (Lou Feng), генеральный директор Delixi Electric.

Компания Delixi Electric объявила об амбициозных целях, включая достижение операционной углеродной нейтральности к 2025 году, готовность к нулевому выбросу углерода к 2023 году, нейтральность цепочки поставок к 2040 году и достижение нулевого баланса выбросов по всей цепочке создания ценности к 2050 году.

В перспективе Delixi Electric будет неуклонно придерживаться своей стратегии устойчивого развития «Люди в первую очередь, углеродная нейтральность и экологичное общество». Для этого компания планирует внести значительный вклад в «Двойные цели по выбросам углерода в Китае».

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