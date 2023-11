Delixi Electric apresenta o Guia de Estratégia Verde

WUHU, China, 15 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 8 de novembro, a Delixi Electric realizou a Conferência de Desenvolvimento Ecológico Verde em Wuhu, Anhui, na qual apresentou o Guia Prático para uma Estratégia de Desenvolvimento Sustentável Verde. A conferência reuniu oficiais do governo, especialistas do setor, jornalistas influentes e parceiros e ecossistemas de todo o país, por plataformas online e offline, ressaltando o compromisso da Delixi Electric de alcançar o zero líquido. Entre os participantes renomados estavam Xinhua Publishing House, Shanghai Electric Apparatus Research Institute, Kantar China, Harvard Business Review China, Emlyon Business School, Eurasian Brand Management Center, Carbon Neutrality Committee (CNC) da China Energy Conservation Association (CECA) e Shanghai Artificial Intelligence Research Institute (SAIRI). A conferência focou em alavancar o desenvolvimento sustentável verde para um futuro zero líquido.

Impulsionando a neutralidade do carbono

A estratégia da Delixi Electric gira em torno de pessoas, da neutralidade do carbono e do cultivo de um ecossistema verde. A empresa incorpora perfeitamente práticas sustentáveis em suas operações, abrangendo o design, a fabricação e os serviços amigos do ambiente. A Delixi Electric está totalmente comprometida com uma "Fabricação inteligente + verde com baixas emissões de carbono" para estabelecer fábricas carbono zero. Dessa forma, a Delixi Electric lidera o setor para alcançar uma transformação verde e com baixas emissões de carbono. Suas instalações em Wuhu e Puyang obtiveram certificações carbono zero cinco estrelas (Tipo I), demonstrando o forte compromisso da empresa com as práticas sustentáveis.

Ao lançar o Guia, a Delixi Electric visa difundir seus princípios e a implementação da sustentabilidade verde em todo o ecossistema do setor. Essa iniciativa está preparada para promover o desenvolvimento sustentável nos níveis do ecossistema, do setor, da sociedade e nacional.

Colaboração estratégica para um futuro verde

A mesa redonda teve como principal tema "Desenvolvimento verde sustentável: capacitando a metas de carbono duplo da China" e serviu como um diálogo de alto nível sobre as estratégias e práticas verdes.

"A Delixi Electric está comprometida em entender as necessidades do mercado e impulsionar a inovação. Mediante o fornecimento de suporte contínuo aos parceiros do setor em tecnologia, produtos, serviços e na cadeia de abastecimento, a Delixi Electric visa promover um ecossistema resiliente, perseguir um futuro de carbono neutro e garantir o desenvolvimento sustentável para além do sucesso mútuo", observou Lou Feng, CEO da Delixi Electric.

A Delixi Electric anunciou metas ambiciosas, incluindo o alcance da neutralidade operacional em carbono até 2025, estar preparada para alcançar o carbono zero até 2030, a neutralidade da cadeia de valor até 2040, bem como as emissões zero líquido em toda a cadeia de valor até 2050.

E para além disso, a Delixi Electric defenderá firmemente sua estratégia verde de desenvolvimento sustentável "As pessoas primeiro, a neutralidade de carbono e a criação de uma comunidade verde ecológica". Dessa forma, a empresa empenha-se em contribuir significativamente para as "Metas de carbono duplo" da China.

