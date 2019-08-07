DFRobot представляет новую разработку HuskyLens - еще один стимул к созданию инноваций

ИИ-видеосенсор способен изучать новые объекты простым нажатием на клавишу

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 7 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания-разработчик робототехники и открытого аппаратного обеспечения DFRobot сообщила о превышении целевого показателя краудфандинга HuskyLens - простого в эксплуатации, многофункционального ИИ-видеосенсора, способного расширить интерактивные возможности технологических инноваций.

В основе HuskyLens лежит СнК Kendryte K210 с двухъядерным 64-битным процессором RISC-V, разработанным специально для нужд ИИ-приложений. Это дающее экономию времени устройство с несколькими встроенными алгоритмами позволяет разработчикам реализовывать проекты, не обладая при этом специальными знаниями об алгоритмике. Работу HuskyLens обеспечивает система алгоритмов обработки изображений. Датчик способен постоянно изучать новые объекты, лица и цвета – для этого требуется всего лишь нажать на клавишу управления.

Устройство совместимо с широким спектром микроконтроллеров, включая Arduino, Raspberry Pi, LattePanda и micro:bit. Благодаря способности камеры одновременно поддерживать работу различных алгоритмов, возможности разработчиков ограничиваются лишь масштабами их воображения.

Генеральный директор DFRobot Рикки Е (Ricky Ye) отметил:

"Креативное движение Maker Movement быстро завоевало популярность в технологическом сообществе. Но невзирая на богатство ресурсов для базовых экспериментов, творческий потенциал ограничивается дефицитом интерактивного аппаратного обеспечения.

"При разработке HuskyLens использовались новейшие ИИ-технологии, исключительно быстродействующие процессоры и самые удобные элементы пользовательского взаимодействия. Это было сделано с целью раскрытия всего креативного потенциала, и мы очень рады видеть те инновации, что стали возможными благодаря нашему труду".

Разработчики HuskyLens проводят раунд краундфандинга на Kickstarter . Взносы стартуют от 20 долл. США за стандартную early brid-версию и около 50 долл. США за расширенную версию с 5-мегапиксельной камерой. С другими вариантами можно ознакомиться на странице проекта в Kickstarter .

HuskyLens осваивает новое поколение ИИ-технологий, что отражается во впечатляющем функциональном потенциале датчика, включающем интерактивное управление жестами, автономное вождение, роботизированный "глаз" и смарт-контроль доступа. Поддержать проекта на Kickstarter можно до 7 сентября этого года: https://www.kickstarter.com/projects/1371216747/huskylens-an-ai-camera-click-learn-and-play?ref=a55o1w

О компании DFRobot

DFRobot - ведущий мировой разработчик робототехники и открытого аппаратного обеспечения, специализирующийся на создании инновационных, удобных в использовании продуктов, ориентированных на расширение сообщества создателей инновационных продуктов. Компания сотрудничает с многочисленными технологическими гигантами, включая Intel и Microsoft, и располагает обширным каталогом продукции, включающей свыше1 000 компонентов и виджетов - датчиков, роботизированных платформ и коммуникационных модулей. DFRobot - один из первых сторонников движения Maker Movement, активно поддерживающий идею расширенного доступа к культуре созидания.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.dfrobot.com.

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http://www.dfrobot.com



SOURCE DFRobot