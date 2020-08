Диалог с Шаньдуном: в Китае состоялся Семинар по вопросам промышленного сотрудничества и обмена между Японией и Шаньдуном

Углубление партнерских связей между Шаньдуном и Японией как фундамент для будущего процветания

ЦЗИНАНЬ (JINAN), Китай, 10 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Шаньдунское подразделение Совета КНР по содействию международной торговле (СКМТ) обнародовало информацию о мероприятии под названием "Диалог с Шаньдуном: семинар по вопросам промышленного сотрудничества и обмена между Японией и Шаньдуном". Семинар проходил 30 июля одновременно на нескольких площадках в Цзинане, Токио и Осаке. В виртуальном мероприятии приняли участие высокопоставленные представители широкого спектра промышленных отраслей, которые провели плодотворные онлайн-дискуссии.

Участники семинара всесторонне обсудили вопросы регионального промышленного сотрудничества между Китаем и Японией на фоне пандемии COVID-19. Мероприятие предоставило платформу для презентации перспективных секторов промышленности и актуальных политических мер, направленных на создание Международного инвестиционного промышленного парка Цзинаня, Циндао и Яньтая, а также текущих совместных проектов и возможностей для будущего сотрудничества. Параллельно с основной сессией проходили два отраслевых семинара, посвященных вопросам здравоохранения и производству высококлассного оборудования, а также конференции по вопросам сотрудничества между городами Китая и Японии. Шаньдунское подразделение СКМТ обеспечило безупречную организацию мероприятия.

Семинар повысил уверенность в перспективах регионального торгово-экономического сотрудничества и дал новый толчок партнерству между Китаем и Японией. Мероприятие принесло и вполне осязаемые результаты в виде 17 соглашений о реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере. В рамках семинара состоялась презентация новой китайско-японской программы сотрудничества и обмена высококвалифицированными кадрами, а также платформы трансформации и внедрения промышленных технологических достижений Китая и Японии.

Своим присутствием мероприятие почтили представители центрального руководства провинции, включая секретаря Шаньдунского комитета КПК Лю Цзяи (Liu Jiayi) и губернатора пров. Шаньдун Ли Ганьцзе (Li Ganjie). Свои приветственные видеообращения к участникам семинара прислали генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии Тошихиро Никай (Toshihiro Nikai), экс-премьер-министр Японии Юкио Хатояма (Yukio Hatoyama) и посол Японии в КНР Ютака Ёкои (Yutaka Yokoi). "Это первый пример успешного онлайн-диалога между представителями региональных властей Китая и Японии, - прокомментировал председатель Японской внешнеторговой организации Сасаки Нобухико (Sasaki Nobuhiko). - Мероприятие получилось поистине беспрецедентным".

