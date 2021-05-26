DMCC запускает криптоцентр для поддержки криптографических и блокчейн технологий в Дубае

В церемонии официального открытия принял участие ряд высокопоставленных представителей правительства и промышленности, включая его превосходительство д-ра Тани бен Ахмед аль-Зейуди (Thani bin Ahmed Al Zeyoudi), государственного министра внешней торговли ОАЭ; Брока Пирса, председателя фонда Bitcoin Foundation и соучредителя EOS Alliance, Block.one, Blockchain Capital, Tether и Mastercoin (первый ICO); Саида Хареба Аль Дармаки, управляющего директора по Ближнему Востоку и Северной Африке компании CasperLabs, и Мриналя Манохара, исполнительного директора компании CasperLabs.

Криптовалютный центр DMCC, расположенный в самом современном здании Almas Tower, станет центром разработки и применения криптотехнологий и блокчейн-технологий. В центре представлены все типы и размеры криптокомпаний, от разрабатывающих торговые платформы на основе блокчейна, до предлагающих, выпускающих и размещающих на биржах и торгующих криптоактивами.

Кроме того, в криптовалютном центре DMCC будет проводиться консультационная практика, возглавляемая компанией CV Labs, дочерней структурой швейцарской криптовалютной долины, создавшей лидеров рынка, таких как Cardano и Ethererum.

Криптовалютный центр DMCC предложит возможности для совместной работы с криптопредпринимателями и МСП, а также ряд инкубаторных и акселераторных программ, расположенных в районе Jumeirah Lakes Towers в самом сердце Дубая.

«Крипто- и блокчейн-технологии обладают огромным потенциалом для преобразования глобальных торговых и логистических цепей. Это идеально вписывается в концепцию DMCC и является одним из ключевых факторов, побудивших к открытию криптовалютного центра DMCC. Благодаря прогрессивной нормативно-правовой базе, пулу талантливых специалистов и экосистеме, обеспечивающей доступ к капиталу, ресурсам и возможностям, DMCC идеально подходит для поддержки криптовалютных компаний и развития международной торговли», — заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор DMCC Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem).

«Дубайская блокчейн-стратегия показывает ведущую роль правительства Дубая во внедрении блокчейн-технологий, которое также создает благоприятную среду для развития бизнеса криптовалютных фирм и укрепляет репутацию эмирата как одного из мировых технологических лидеров», — добавил он.

DMCC совместно разработал прогрессивную и благоприятную нормативно-правовую базу для криптовалютных компаний, работающих в Дубае. Деятельность, проводимая в свободной зоне, включая обмен криптоактивами, будет регулироваться управлением ОАЭ по ценным бумагам и товарам (SCA). Кроме того, криптокомпании получат выгоду от нормативно-правовой базы DMCC, которая повышает простоту ведения бизнеса, обеспечивая при этом надежное управление и прозрачность.

«Благодаря мощной поддержке правительства, а также огромному интересу со стороны процветающих секторов бизнеса, Дубай может стать одним из мировых лидеров и лидеров инновационных блокчейн-компаний и приложений», — заявил основатель компании CV Labs и CV VC Ральф Глабишниг (Ralf Glabischnig). Он добавил: «вместе с DMCC мы будем отвечать за развитие и управление экосистемой ОАЭ с ее сердцем в криптоцентре DMCC. Мы предложим широкий спектр услуг, включая инкубационные и инвестиционные возможности для стартапов на ранних стадиях, инновационные услуги для корпоративных клиентов, учебные мероприятия по вопросам блокчейна и предпринимательства, а также консультативные услуги, помогающие стартапам криптоактивов/DLT закрепиться в ОАЭ и расти в рамках нашей надежной экосистемы».

DMCC имеет успешный опыт использования криптографических технологий и технологий распределенного реестра, включая блокчейн-платформу для торговли сельхоз-товарами, Agriota, связывающую фермеров в Индии с потребителями в ОАЭ, и платформу DigitalSugar, использующую блокчейн для международной торговли сахаром.

В марте DMCC заключил меморандум о взаимопонимании (МОВ) с компанией SCA для создания нормативно-правовой базы для компаний, предлагающих, выпускающих, размещающих на биржах и торгующих криптоактивами в DMCC.

В 2020 году DMCC подписал соглашение с CV Labs и CV VC в поддержку развития одной из ведущих криптоэкосистем в Дубае. В феврале 2021 года председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед бин Сулайем стал членом консультативного совета CV VC.

На открытии также присутствовали руководители отрасли, в том числе Фахад аль Гергави (Fahad Al Gergawi), генеральный директор Dubai FDI; Его Превосходительство Хальфан Бельхуль (Khalfan Belhoul), генеральный директор фонда Dubai Future Foundation; Халед Гаит Аль-Зааби (Khaled Ghaith Al Zaabi), исполнительный директор по лицензированию и контрольно-надзорной деятельности SCA, а также Ахмед Хамза (Ahmed Hamza), исполнительный директор свободной зоны DMCC.

Информация о приеме на работу в DMCC представлена на сайте: dmcc.ae/cryptocentre.

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Видео — https://www.youtube.com/watch?v=ImrxUBnvBRU

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1517167/DMCC_Crypto_Centre_Dubai.jpg

Сопутствующие ссылки

https://dmcc.ae/cryptocentre



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