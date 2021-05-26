DMCC запускает криптоцентр для поддержки криптографических и блокчейн технологий в Дубае

Информация предоставлена

DMCC

26 мая, 2021, 10:14 BST

- Расположенный в легендарном здании Almas Tower в Дубае  криптоцентр DMCC станет процветающей экосистемой, предлагающей широкий спектр услуг новаторам, предпринимателям и первопроходцам в своей отрасли.

- Компания CV Labs и ее венчурное подразделение — CV VC — обеспечат условия для совместной работы, консультационные услуги и капитал 

- Концентрация талантов в криптоцентре DMCC привлечет более крупные криптофирмы, заинтересованные в расширении штата специалистов инженеров и программистов 

- С речью выступил Брок Пирс (Brock Pierce), председатель фонда Bitcoin Foundation и соучредитель EOS Alliance, Block.one, Blockchain Capital, Tether и Mastercoin (первый ICO) 

- На презентации присутствовали генеральный директор компании CasperLabs Мриналь Манохар (Mrinal Manohar) и управляющий директор по Ближнему Востоку и Северной Африке компании CasperLabs и основатель компании Sheesha Finance Саид Хареб аль Дармаки (Saeed Hareb Al Darmaki) 

- Теперь криптоцентр DMCC открыт для регистрации компаний через: dmcc.ae/cryptocentre 

ДУБАЙ (ОАЭ), 26 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания DMCC — флагманская свободная зона в мире и управление правительства Дубая по торговле сырьевыми товарами и предпринимательской деятельности — объявила о создании криптоцентра DMCC — всеобъемлющей экосистемы для компаний, работающих в криптографическом и блокчейн-секторах.

DMCC LAUNCHES CRYPTO CENTRE TO CHAMPION CRYPTOGRAPHIC AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN DUBAI
DMCC LAUNCHES CRYPTO CENTRE TO CHAMPION CRYPTOGRAPHIC AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN DUBAI
DMCC LAUNCHES CRYPTO CENTRE TO CHAMPION CRYPTOGRAPHIC AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN DUBAI
DMCC LAUNCHES CRYPTO CENTRE TO CHAMPION CRYPTOGRAPHIC AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN DUBAI
DMCC LAUNCHES CRYPTO CENTRE TO CHAMPION CRYPTOGRAPHIC AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN DUBAI
DMCC LAUNCHES CRYPTO CENTRE TO CHAMPION CRYPTOGRAPHIC AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN DUBAI

В церемонии официального открытия принял участие ряд высокопоставленных представителей правительства и промышленности, включая его превосходительство д-ра Тани бен Ахмед аль-Зейуди (Thani bin Ahmed Al Zeyoudi), государственного министра внешней торговли ОАЭ; Брока Пирса, председателя фонда Bitcoin Foundation и соучредителя EOS Alliance, Block.one, Blockchain Capital, Tether и Mastercoin (первый ICO); Саида Хареба Аль Дармаки, управляющего директора по Ближнему Востоку и Северной Африке компании CasperLabs, и Мриналя Манохара, исполнительного директора компании CasperLabs.

Криптовалютный центр DMCC, расположенный в самом современном здании Almas Tower, станет центром разработки и применения криптотехнологий и блокчейн-технологий. В центре представлены все типы и размеры криптокомпаний, от разрабатывающих торговые платформы на основе блокчейна, до предлагающих, выпускающих и размещающих на биржах и торгующих криптоактивами.

Кроме того, в криптовалютном центре DMCC будет проводиться консультационная практика, возглавляемая компанией CV Labs, дочерней структурой швейцарской криптовалютной долины, создавшей лидеров рынка, таких как Cardano и Ethererum.

Криптовалютный центр DMCC предложит возможности для совместной работы с криптопредпринимателями и МСП, а также ряд инкубаторных и акселераторных программ, расположенных в районе Jumeirah Lakes Towers в самом сердце Дубая.

«Крипто- и блокчейн-технологии обладают огромным потенциалом для преобразования глобальных торговых и логистических цепей. Это идеально вписывается в концепцию DMCC и является одним из ключевых факторов, побудивших к открытию криптовалютного центра DMCC. Благодаря прогрессивной нормативно-правовой базе, пулу талантливых специалистов и экосистеме, обеспечивающей доступ к капиталу, ресурсам и возможностям, DMCC идеально подходит для поддержки криптовалютных компаний и развития международной торговли», — заявил председатель совета директоров и главный исполнительный директор DMCC Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem).

«Дубайская блокчейн-стратегия показывает ведущую роль правительства Дубая во внедрении блокчейн-технологий, которое также создает благоприятную среду для развития бизнеса криптовалютных фирм и укрепляет репутацию эмирата как одного из мировых технологических лидеров», — добавил он.

DMCC совместно разработал прогрессивную и благоприятную нормативно-правовую базу для криптовалютных компаний, работающих в Дубае. Деятельность, проводимая в свободной зоне, включая обмен криптоактивами, будет регулироваться управлением ОАЭ по ценным бумагам и товарам (SCA). Кроме того, криптокомпании получат выгоду от нормативно-правовой базы DMCC, которая повышает простоту ведения бизнеса, обеспечивая при этом надежное управление и прозрачность.

«Благодаря мощной поддержке правительства, а также огромному интересу со стороны процветающих секторов бизнеса, Дубай может стать одним из мировых лидеров и лидеров инновационных блокчейн-компаний и приложений», — заявил основатель компании CV Labs и CV VC Ральф Глабишниг (Ralf Glabischnig). Он добавил: «вместе с DMCC мы будем отвечать за развитие и управление экосистемой ОАЭ с ее сердцем в криптоцентре DMCC. Мы предложим широкий спектр услуг, включая инкубационные и инвестиционные возможности для стартапов на ранних стадиях, инновационные услуги для корпоративных клиентов, учебные мероприятия по вопросам блокчейна и предпринимательства, а также консультативные услуги, помогающие стартапам криптоактивов/DLT закрепиться в ОАЭ и расти в рамках нашей надежной экосистемы».

DMCC имеет успешный опыт использования криптографических технологий и технологий распределенного реестра, включая блокчейн-платформу для торговли сельхоз-товарами, Agriota, связывающую фермеров в Индии с потребителями в ОАЭ, и платформу DigitalSugar, использующую блокчейн для международной торговли сахаром.

В марте DMCC заключил меморандум о взаимопонимании (МОВ) с компанией SCA для создания нормативно-правовой базы для компаний, предлагающих, выпускающих, размещающих на биржах и торгующих криптоактивами в DMCC.

В 2020 году DMCC подписал соглашение с CV Labs и CV VC в поддержку развития одной из ведущих криптоэкосистем в Дубае. В феврале 2021 года председатель совета директоров и генеральный директор DMCC Ахмед бин Сулайем стал членом консультативного совета CV VC.

На открытии также присутствовали руководители отрасли, в том числе Фахад аль Гергави (Fahad Al Gergawi), генеральный директор Dubai FDI; Его Превосходительство Хальфан Бельхуль (Khalfan Belhoul), генеральный директор фонда Dubai Future Foundation; Халед Гаит Аль-Зааби (Khaled Ghaith Al Zaabi), исполнительный директор по лицензированию и контрольно-надзорной деятельности SCA, а также Ахмед Хамза (Ahmed Hamza), исполнительный директор свободной зоны DMCC.

Информация о приеме на работу в DMCC представлена на сайте: dmcc.ae/cryptocentre.

Контакты для прессы:
DMCC
отдел по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям
00971 56 676 4622
[email protected]

https://we.tl/t-C8rDJvPUgj 

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=ImrxUBnvBRU 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1517167/DMCC_Crypto_Centre_Dubai.jpg

Сопутствующие ссылки

https://dmcc.ae/cryptocentre

SOURCE DMCC

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