DMCC lance le Crypto Centre pour promouvoir les technologies cryptographiques et blockchain à Dubaï

L'inauguration officielle s'est déroulée en présence d'un certain nombre de représentants éminents du gouvernement et de l'industrie, dont Son Excellence Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre d'État au commerce extérieur des Émirats arabes unis, Brock Pierce, président de la Bitcoin Foundation et cofondateur d'EOS Alliance, Block.one, Blockchain Capital, Tether et Mastercoin (première ICO) ; Saeed Hareb Al Darmaki, directeur général - Moyen-Orient et Afrique du Nord de CasperLabs ; et Mrinal Manohar, PDG de CasperLabs.

Situé dans la tour ultramoderne Almas Tower, le DMCC Crypto Centre est appelé à devenir une plaque tournante pour le développement et l'application des technologies crypto et blockchain. Le Centre offre un foyer à tous les types et toutes les tailles d'entreprises de crypto-monnaies, depuis les entreprises développant des plateformes d'échange basées sur la blockchain jusqu'aux entreprises offrant, émettant, cotant et négociant des actifs crypto.

Le DMCC Crypto Centre abritera également un cabinet de conseil en cryptologie dirigé par CV Labs, l'entité à l'origine de la Crypto Valley, soutenue par le gouvernement suisse, qui a déjà donné naissance à des leaders de la cryptologie tels que Cardano et Ethereum .

Le DMCC Crypto Centre offrira des espaces de co-working aux entrepreneurs et PME de crypto-monnaies ainsi qu'une gamme de programmes d'incubation et d'accélération, le tout dans le quartier dynamique de Jumeirah Lakes Towers, au cœur de Dubaï.

« Les technologies crypto et blockchain ont un énorme potentiel pour transformer le commerce mondial et les chaînes d'approvisionnement. Cela s'aligne parfaitement sur la vision de la DMCC, qui est de conduire l'avenir du commerce, et c'est l'une des principales raisons du lancement du DMCC Crypto Centre. Grâce à un environnement réglementaire progressif et favorable, à un solide vivier de talents du secteur et à un écosystème qui donne accès aux capitaux, aux ressources et aux opportunités aux entreprises de crypto, le DMCC Crypto Centre est parfaitement placé pour soutenir les entreprises de crypto et faire progresser le commerce mondial », a déclaré Ahmed Bin Sulayem, président exécutif et directeur général du DMCC.

« Avec des initiatives telles que la stratégie blockchain de Dubaï, le gouvernement de Dubaï est à la pointe de l'adoption et de l'application des technologies blockchain, créant un environnement favorable aux entreprises de crypto-monnaies et cimentant la réputation de l'émirat en tant que leader technologique mondial », a-t-il ajouté.

DMCC a développé en collaboration un environnement réglementaire solide, progressif et favorable aux entreprises de crypto-monnaies opérant à Dubaï. Les activités menées dans la zone franche qui incluent l'échange de crypto-actifs seront réglementées par l'Autorité des valeurs mobilières et des marchandises (SCA) des EAU. Les entreprises de crypto-monnaie bénéficieront également du cadre réglementaire de DMCC, qui facilite les affaires tout en garantissant une gouvernance et une transparence solides.

« Avec le soutien solide du gouvernement ainsi que le grand intérêt de ses secteurs d'activité florissants, Dubaï est sur le point d'émerger comme un hotspot mondial et un leader pour les entreprises et les applications blockchain innovantes », a déclaré Ralf Glabischnig, fondateur de CV Labs & CV VC. Il a ajouté : « Avec DMCC, nous serons responsables du développement et de la gestion de l'écosystème aux Émirats arabes unis, dont le cœur se trouve au DMCC Crypto Center. Nous offrirons une variété de services, notamment des opportunités d'incubation et d'investissement pour les startups en phase de démarrage, des services d'innovation pour les entreprises clientes, des événements éducatifs sur la blockchain et l'entrepreneuriat, ainsi que des services de conseil pour aider les startups Crypto/DLT à s'établir aux EAU et à se développer au sein de notre solide écosystème. »

DMCC possède une solide expérience dans l'utilisation des technologies de cryptographie et de registres distribués. Sa plate-forme d'échange de produits agricoles de base basée sur la blockchain, Agriota, relie les agriculteurs indiens aux consommateurs des Émirats arabes unis, et la plateforme DigitalSugar utilise la blockchain pour le commerce international du sucre.

En mars, DMCC a conclu un protocole d'accord avec le SCA afin d'établir un cadre réglementaire pour les entreprises proposant, émettant, cotant et négociant des crypto-actifs dans DMCC.

DMCC a signé un accord avec CV Labs et CV VC en 2020 pour soutenir le développement d'un écosystème cryptographique de premier plan à Dubaï. En février 2021, le président exécutif et directeur général de DMCC, Ahmed Bin Sulayem, est devenu membre du conseil consultatif de CV VC.

Des leaders du secteur ont également participé à l'événement de lancement, notamment Son Excellence Fahad Al Gergawi, PDG de Dubai FDI ; Son Excellence Khalfan Belhoul, PDG de Dubai Future Foundation ; Khaled Ghaith Al Zaabi, directeur exécutif des opérations de licence, de supervision et de conformité, SCA ; et Ahmed Hamza, directeur exécutif de la zone franche de DMCC.

Pour plus d'informations sur l'adhésion au DMCC Crypto Centre, veuillez consulter le site : dmcc.ae/cryptocentre .

Demandes de renseignements des médias :

DMCC

Relations publiques et communications d'entreprise

00971 56 676 4622

[email protected]

https://we.tl/t-C8rDJvPUgj

Video : https://www.youtube.com/watch?v=ImrxUBnvBRU

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1517167/DMCC_Crypto_Centre_Dubai.jpg

Related Links

https://dmcc.ae/cryptocentre



SOURCE DMCC