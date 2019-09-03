Этой осенью в Сайтаме пройдут матчи Чемпионата мира по регби
03 сен, 2019, 18:16 BST
САЙТАМА (SAITAMA), Япония, 3 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Город Сайтама, расположенный всего в 40 минутах езды на поезде от стадиона Кумагая, примет у себя три матча Чемпионата мира по регби: между сборными России и Самоа (24 сентября), Грузии и Уругвая (29 сентября), Аргентины и США (9 октября).
Сайтама станет отличным местом для спортивных фанатов, планирующих посетить Чемпионат мира по регби, проходящий в этом году в Кумагае и желающих познакомиться с гостеприимным японским городом, жители которого разделяют их любовь к спорту.
Из Токио до Сайтамы можно добраться поездом за 25 минут.
Чтобы поближе познакомиться с японской культурой, гостям города стоит заглянуть в Omiya Bonsai Art Museum (сад-музей искусства бонсай "Омийя"). Посетители музея смогут узнать о традиционном виде садово-паркового искусства, предполагающем использование особых методов выращивания красивых миниатюрных деревьев. Туристам на заметку: большинство других музеев в Токио и Сайтама закрыта по понедельникам, поэтому сад-музей Омийя - отличный вариант для гостей города, желающих расширить свои знания о Японии, но ограниченных во времени визита. Кроме того, каждый понедельник к услугам посетителей музея работает англоговорящий экскурсовод.
Если среди гостей музея найдутся истинные любители садоводства, желающие углубить свои познания об этой традиционной форме искусства, им придется по душе мастер-класс по бонсаю. А чтобы еще больше погрузиться в культурную среду, посетители могут взять на прокат юкату (традиционное японское кимоно).
Поклонников спорта в Сайтаме ждет множество других обязательных к просмотру достопримечательностей. В ближайшие годы здесь будут проходить многие важные соревнования. В ходе Олимпиады в Токио-2020 Saitama Super Arena станет площадкой для олимпийских матчей по баскетболу, а Saitama Stadium 2002 примет у себя соревнования по футболу. Жители города обожают футбол. Сайтама - один из немногих японских городов, чьи команды играют в первом дивизионе Джей-Лиги: Urawa Red Diamonds и Omiya Ardijya.
В промежутке между матчами по регби внимание гостей города могут привлечь соревнования Tour de France Saitama Criterium, которые состоятся 27 октября этого года. Мероприятие предоставит отличную возможность воочию увидеть суперзвезд знаменитой французской велогонки и почувствовать истинную атмосферу велоспорта на трассе Saitama Shintoshin.
Гостям Олимпийских игр следующим летом следует обратить внимание на Saitama International Marathon (Международный марафон Сайтама). Он будет проходить 8 декабря 2019 года при участие 16 000 бегунов. На этой же трассе будет проходить финальный отборочный тур женской гонки в ходе Олимпийских игр-2020 - Marathon Grand Championship Final Challenge.
Следующим летом, к началу соревнований, свои двери откроет Iwatsuki Ningyo Museum (музей Ивацуки Нингё), где все желающие смогут познакомиться с уникальной, но мало известной страницей истории японской культуры.
В экспозиции этого инновационного музея, расположенного в пригороде Ивацуки, всего в 12 минутах езды на поезде от станции Омия, будут представлены удивительные рукотворные человеческие фигуры - "нингё", - на протяжении многих поколений создаваемые местными мастерами. Именно благодаря этому народному промыслу Ивацуки получил название "города нингё".
Благодаря разнообразным выставкам и образовательным активностям, посетители музея смогут познакомиться с эволюцией нингё как важной формы искусства и её социальной значимостью. Добраться до музея будет очень легко - он находится всего в 10 минутах ходьбы от близлежащей железнодорожной станции Ивацуки. Музей будет работать со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00. (понедельник - выходной день, за исключением случаев, когда на понедельник выпадает государственный праздник). Открытие уникального культурного центра запланировано на 22 февраля 2020 года.
Для получения дополнительной информации, ознакомьтесь с брошюрой города Сайтамы на английском языке или посетите официальный веб-сайт города, где можно найти множество полезных ресурсов для планирования визита.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/968878/Saitama_Stadium.jpg
SOURCE Saitama City
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