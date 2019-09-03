Этой осенью в Сайтаме пройдут матчи Чемпионата мира по регби

Из Токио до Сайтамы можно добраться поездом за 25 минут.

Чтобы поближе познакомиться с японской культурой, гостям города стоит заглянуть в Omiya Bonsai Art Museum (сад-музей искусства бонсай "Омийя") . Посетители музея смогут узнать о традиционном виде садово-паркового искусства, предполагающем использование особых методов выращивания красивых миниатюрных деревьев. Туристам на заметку: большинство других музеев в Токио и Сайтама закрыта по понедельникам, поэтому сад-музей Омийя - отличный вариант для гостей города, желающих расширить свои знания о Японии, но ограниченных во времени визита. Кроме того, каждый понедельник к услугам посетителей музея работает англоговорящий экскурсовод.

Если среди гостей музея найдутся истинные любители садоводства, желающие углубить свои познания об этой традиционной форме искусства, им придется по душе мастер-класс по бонсаю . А чтобы еще больше погрузиться в культурную среду, посетители могут взять на прокат юкату (традиционное японское кимоно).

Поклонников спорта в Сайтаме ждет множество других обязательных к просмотру достопримечательностей. В ближайшие годы здесь будут проходить многие важные соревнования. В ходе Олимпиады в Токио-2020 Saitama Super Arena станет площадкой для олимпийских матчей по баскетболу, а Saitama Stadium 2002 примет у себя соревнования по футболу. Жители города обожают футбол. Сайтама - один из немногих японских городов, чьи команды играют в первом дивизионе Джей-Лиги: Urawa Red Diamonds и Omiya Ardijya.

В промежутке между матчами по регби внимание гостей города могут привлечь соревнования Tour de France Saitama Criterium , которые состоятся 27 октября этого года. Мероприятие предоставит отличную возможность воочию увидеть суперзвезд знаменитой французской велогонки и почувствовать истинную атмосферу велоспорта на трассе Saitama Shintoshin.

Гостям Олимпийских игр следующим летом следует обратить внимание на Saitama International Marathon (Международный марафон Сайтама) . Он будет проходить 8 декабря 2019 года при участие 16 000 бегунов. На этой же трассе будет проходить финальный отборочный тур женской гонки в ходе Олимпийских игр-2020 - Marathon Grand Championship Final Challenge.

Следующим летом, к началу соревнований, свои двери откроет Iwatsuki Ningyo Museum (музей Ивацуки Нингё) , где все желающие смогут познакомиться с уникальной, но мало известной страницей истории японской культуры.

В экспозиции этого инновационного музея, расположенного в пригороде Ивацуки, всего в 12 минутах езды на поезде от станции Омия, будут представлены удивительные рукотворные человеческие фигуры - "нингё", - на протяжении многих поколений создаваемые местными мастерами. Именно благодаря этому народному промыслу Ивацуки получил название "города нингё".

Благодаря разнообразным выставкам и образовательным активностям, посетители музея смогут познакомиться с эволюцией нингё как важной формы искусства и её социальной значимостью. Добраться до музея будет очень легко - он находится всего в 10 минутах ходьбы от близлежащей железнодорожной станции Ивацуки. Музей будет работать со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00. (понедельник - выходной день, за исключением случаев, когда на понедельник выпадает государственный праздник). Открытие уникального культурного центра запланировано на 22 февраля 2020 года.

Для получения дополнительной информации, ознакомьтесь с брошюрой города Сайтамы на английском языке или посетите официальный веб-сайт города , где можно найти множество полезных ресурсов для планирования визита.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/968878/Saitama_Stadium.jpg

SOURCE Saitama City