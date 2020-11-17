Factor Bioscience успешно защищает патент на технологию генного редактирования с использованием мРНК

- Российский патент № 2691027 компании Factor полностью сохраняется в силе после отклонения возражения

- Запатентованные составы включают генетически отредактированные гемопоэтические клетки, полученные с использованием мРНК

- Компания Factor владеет более чем 90 патентами в 14 странах в отношении технологий, связанных с мРНК

КЕМБРИДЖ (шт. Массачусетс), 17 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Кембриджская биотехнологическая компания Factor Bioscience Inc., специализирующаяся на разработке технологий мРНК и клеточной инженерии, сегодня объявила о том, что российское патентное ведомство отклонило запрос компании Advanced Gene & Cell Technologies (AGCT) Ltd. о признании недействительным патента компании Factor № 2691027. Этот патент, охватывающий генетически отредактированные гемопоэтические клетки, получаемые с использованием мРНК, является российским аналогом патентов, принадлежащих компании Factor в США, Австралии и Японии, а также находящихся на стадии рассмотрения заявок в других странах.

«В соответствии с миссией компании Factor, заключающейся в максимально широком внедрении наших технологий, мы, узнав о возражении со стороны компании AGCT, вступили в переговоры о предоставлении лицензии на спорный патент», — сообщил соавтор данного изобретения, доктор философии, соучредитель, председатель правления и генеральный директор компании Мэтт Эйнджел (Matt Angel). «Несмотря на благоприятные условия, предложенные компанией Factor, AGCT отклонила наше предложение о выдаче лицензии и решила продолжить процедуру по возражению», — рассказал он.

В ходе производства по возражению, состоявшего из письменных брифингов и нескольких раундов устных слушаний, проводившихся перед комиссией экспертов по патентам и технологиям, компания AGCT изложила свои доводы, а компания Factor выстроила надежную и в конечном итоге успешную защиту. Решение российского патентного ведомства полностью сохраняет в силе патент компании Factor.

«Около десяти лет назад мы осознали потенциал мРНК в плане изменения подхода к совершенствованию методов лечения», — заявил соавтор изобретения, доктор философии, соучредитель и главный технолог компании Кристофер Роде (Christopher Rohde). «Мы обнаружили, что при правильном использовании мРНК может обеспечивать возможность разработки совершенно новых видов терапии», — сообщил он.

Многие новаторские идеи компании Factor направлены на применение мРНК в лечебных целях, в частности использование мРНК для кодирования клеточно-репрограммирующих и генно-редактирующих белков. В настоящее время компания Factor имеет более 90 патентов в 14 странах, охватывающих фундаментальные технологии в области мРНК, генного редактирования, перепрограммирования клеток и доставки нуклеиновых кислот.

«Успешная защита этого патента последовала вскоре после получения нами патента США, касающегося методов производства генетически отредактированных клеток с использованием мРНК для кодирования нуклеаз на основе эффектора, подобного активатору транскрипции (TALEN)», — рассказал д-р Эйнджел. «Крайне приятно наблюдать растущий интерес к генному редактированию на основе мРНК. Это та область, работе над которой мы посвятили многие годы, и — как это подтверждается в данном случае решением российского патентного ведомства — область, в которой мы сделали первые и значимые открытия», — заявил он.

В этом деле интересы Factor Bioscience представляли компании Morgan, Lewis & Bockius LLP (Бостон) и «Городисский и партнеры» (Москва).

О компании Factor Bioscience

Компания Factor Bioscience, основанная в 2011 году, разрабатывает технологии для генной инженерии, совершенствующие методики изучения и лечения заболеваний. Компания Factor активно предоставляет лицензии на свои технологии организациям, желающим проводить коммерческие исследования, продавать инструментальные средства, реагенты и другие продукты, оказывать коммерческие услуги третьим лицам и разрабатывать медицинские препараты для лечения людей и животных. Factor Bioscience — частная компания, штаб-квартира которой находится в г. Кембридже (шт. Массачусетс). Более подробная информация представлена на сайте по адресу: www.factorbio.com.

Ответственность за содержание настоящего пресс-релиза возлагается исключительно на его авторов и может не отражать официальные точки зрения российского патентного ведомства или патентного ведомства США.

Контакты для прессы:

Allen Mireles (Аллен Мирелес)

[email protected]

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http://www.factorbio.com



SOURCE Factor Bioscience Inc.