Ferrari Trento назван официальным праздничным напитком турнира Formula 1®

Компания Ferrari Trento выбрана в качестве партнера Formula 1 ® для поставки праздничного напитка не только потому, что она является одним из наиболее титулованных производителей игристых вин, но и в знак признания ее долгой и почетной истории. Как и турнир Formula 1 ® , эта итальянская семейная винодельня, расположенная на территории автономной области Трентино в итальянских Альпах, является одним из мировых лидеров в своей сфере, выпуская свои элитные вина Trentodoc на протяжении более 100 лет и прославившись как лучший производитель игристых вин в Италии.

Турнир Formula 1® с его невероятным наследием в области автоспорта является первопроходцем в своей сфере: участвующие в нем лучшие пилоты и конструкторы мира пользуются поддержкой более полумиллиарда страстных поклонников. Кроме того, бренд Ferrari Trento, являющийся одним из символов «итальянского искусства жить», на протяжении многих десятилетий по достоинству оценивается почетными гостями на крупнейших международных мероприятиях, а бутылка Ferrari Trentodoc Jeroboam в прошлом даже появлялась на подиуме турнира Formula 1®. Однако его возвращение в этом году знаменует собой особый момент, поскольку Ferrari Trento представляет свое игристое вино мирового класса на всех этапах Гран-при Formula 1®, восходя на подиум для того, чтобы сыграть свою роль в одном из самых культовых моментов спортивной жизни.

«Мы с радостью объявляем об этом партнерстве с Formula 1®, которое является для нас как достижением, так и отправной точкой, — заявил президент и генеральный директор Ferrari Trento Маттео Лунелли (Matteo Lunelli). — Достижение потому, что оно демонстрирует всемирную популярность наших вин благодаря неустанной работе всей нашей команды. А отправная точка потому, что мы только начинаем этот необычный проект, который позволит нам привнести "итальянское искусство жить" в торжественные мероприятия турнира Formula 1®».

«Это сотрудничество основано на таких общих ценностях, как стремление к совершенству во всех деталях, жажда новизны и страстные увлечения. Для Ferrari Trento это прекрасный повод для гордости, и я убежден, что это может служить свидетельством общемирового признания итальянского совершенства», — прокомментировал это событие главный управляющий Lunelli Group Симон Масе (Simone Masè).

Президент и генеральный директор турнира Formula 1® Стефано Доменикали (Stefano Domenicali) заявил следующее: «Мы очень рады объявить Ferrari Trento официальным партнером Formula 1®. Традиции празднования успеха заложены в обоих наших брендах, а присутствие Ferrari Trento на острие самого культового момента торжества в спорте делает его нашим естественным выбором в качестве партнера. Уже более 100 лет Ferrari Trento является синонимом итальянского совершенства, вкладывая свою страсть в создание превосходных игристых вин, способных облагородить любой момент, и мы с нетерпением ожидаем возможности поработать вместе над созданием и улучшением праздничной атмосферы для наших поклонников как на подиуме, так и за его пределами».

Информация о Ferrari Trento:

Компания Ferrari, основанная в 1902 году в городе Тренто виноделом Джулио Феррари (Giulio Ferrari) и управляемая с 1952 года семьей Лунелли (Lunelli), является ведущим в Италии винным домом, придерживающимся традиционных методов производства, и одним из символов «итальянского искусства жить». На всех этикетках Ferrari значится наименование Trentodoc, которому соответствуют сброженные в бутылках игристые вина, изготовленные из винограда сортов Шардоне и Пино-нуар, выращиваемого с усердием и уважением к принципам экологичного горного виноделия в области Трентино на севере Италии.

Компания Ferrari Trento трижды удостаивалась звания «Лучший производитель игристого вина года» на Чемпионатах мира среди шампанского и игристых вин (The Champagne and Sparkling Wine World Championships) — важнейшего соревнования в мире, посвященного только продукции этого типа.

www.ferraritrento.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1446546/Ferrari_Trento.jpg

Пресс-служба:

Anna Bertolini (Анна Бертолини)

[email protected]

Сопутствующие ссылки

https://www.ferraritrento.com



SOURCE Ferrari Trento