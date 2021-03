Ferrari Trento nommé boisson de célébration officielle de la Formule 1®

La Formule 1 ® a choisi le vin de Ferrari Trento parce que l'établissement fait partie des producteurs de mousseux les plus primés, mais aussi en reconnaissance de sa longue et respectée histoire. Tout comme la Formule 1 ® , cet établissement vinicole familial italien basé au Trentin, dans les Alpes italiennes, fait figure de leader mondial dans son domaine. Les luxueux vins Trentodoc qu'elle fabrique depuis plus d'un siècle sont devenus des mousseux incontournables d'Italie.

La Formule 1® est dotée d'un patrimoine incroyable dans le domaine du sport automobile, où elle joue un rôle véritablement pionnier. Son championnat est suivi par plus d'un demi-milliard de fans passionnés qui soutiennent les meilleurs pilotes et constructeurs au monde. Ferrari Trento incarne l'art de vivre italien et fait lui aussi, depuis des décennies, le bonheur d'invités distingués lors de grands événements internationaux. Une bouteille de Ferrari Trentodoc Jeroboam a même fait une apparition sur un podium de Formule 1® par le passé. Toutefois, le retour de Ferrari Trento en Formule 1® cette année est un événement spécial : son vin mousseux de classe mondiale sera présent à chaque Grand Prix du championnat, accompagnant les pilotes sur le podium tandis qu'ils célèbrent un des moments les plus emblématiques du sport.

« Nous sommes très heureux d'annoncer ce partenariat avec la Formule 1®. Il s'agit à la fois d'un moment culminant et du début d'un nouveau chapitre dans notre histoire, a déclaré Matteo Lunelli, PDG de Ferrari Trento. En effet, le partenariat est un triomphe pour nous, car il démontre que nos vins se sont bâti une renommée mondiale grâce au travail acharné de notre équipe. En même temps, il marque le point de départ de cette aventure extraordinaire qui vise à transposer l'art de vivre italien dans les célébrations de la Formule 1®. »

« Cette collaboration repose sur les valeurs que nous partageons, comme l'innovation, la passion et la poursuite de l'excellence dans chaque détail. Le partenariat avec la Formule 1® procure une grande fierté à Ferrari Trento et montre, selon moi, que l'excellence italienne est appréciée dans le monde entier », a affirmé Simone Masè, directeur général de Lunelli Group.

Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1®, a ajouté : « Nous sommes ravis d'annoncer le choix de Ferrari Trento comme partenaire officiel de la Formule 1®. Étant donné que la célébration du succès fait partie de l'ADN des deux organisations, il est naturel que nous nous associions à Ferrari Trento et que l'établissement se retrouve au centre du moment festif le plus emblématique de notre sport. Cela fait plus d'un siècle que Ferrari Trento incarne l'excellence italienne, mettant à profit sa passion pour créer de fins vins mousseux capables de rehausser les événements, quels qu'ils soient. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour créer des expériences et améliorer les moments que vivent les fans avant, pendant et après les célébrations sur le podium. »

Fondé en 1902 à Trente par Giulio Ferrari et géré depuis 1952 par la famille Lunelli, Ferrari est le plus grand établissement vinicole traditionnel d'Italie et symbolise l'art de vivre italien. Tous les produits de Ferrari répondent aux critères de l'appellation Trentodoc ; ses vins mousseux sont donc fermentés en bouteille et produits à partir de cépages chardonnay et pinot noir qui sont cultivés avec passion et respect selon les principes de viticulture de montagne durable qui s'appliquent dans le Trentin, région du nord de l'Italie.

Ferrari Trento a été nommé « Producteur de vin mousseux de l'année » à trois reprises lors des Champagne and Sparkling Wine World Championships, la plus grande compétition au monde consacrée uniquement aux vins effervescents.

