Финальная часть Китайско-российского конкурса инноваций и предпринимательства 2020 года (юго-западный регион) успешно завершена

ЛЮЧЖОУ (Китай), 29 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- 22 декабря успешно прошел большой финал Китайско-российского конкурса инноваций и предпринимательства 2020 года (по юго-западному региону), а первый приз конкурса в итоге получил проект «Совершенствование экономических показателей горения с использованием электромагнитных полей», представленный Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева.

Китайско-российский конкурс инноваций и предпринимательства 2020 (по юго-западному региону), проводившийся в рамках «Китайско-российского года научно-технического новаторства 2020-2021», организован Управлением науки и технологий Гуанси-Чжуанского автономного района при участии Комитета по управлению новой экологической зоной «Северный Лючжоу» (Liuzhou Northern Ecological New Area Management Committee), а также компаний Liuzhou New Silk Road Technology Transfer Institute Co. Ltd и Sanya New Engineering Technology Co. Первоначальная цель организации этого конкурса заключается в создании совместного бренда, связывающего между собой китайско-российский обмен технологиями и взаимодействие специалистов с целью освоения контролируемой, воспроизводимой и устойчивой китайско-российской экосистемы обеспечения научно-технического новаторства.

С момента начала конкурса в октябре его организаторы зарегистрировали 91 выдающийся проект из Китая и России. Промышленная направленность проектов охватывает новые материалы, новые источники энергии, интеллектуальное производство, интеллектуальное строительство и другие сферы применения передовых технологий в Китае и России, и более половины этих проектов были подкреплены китайскими/российскими национальными патентами, обусловили создание продуктов и опытных образцов, а также имеют перспективы реализации на рынке и внедрения в промышленность. Результатом жесткой борьбы в предварительном и втором раундах стал выход 12 проектов в финальный раунд. На основании оценок жюри, состоящего из ученых Российской инженерной академии, групп профессоров из российских и китайских университетов и представителей инвестиционных компаний, в итоге были присуждены один первый приз, два вторых приза, три третьих приза и шесть призов за выдающиеся проекты.

Другие соревнования в рамках Китайско-российского конкурса инноваций и предпринимательства будут проводиться один за другим с целью дальнейшего повышения эффективности научных и гуманитарных обменов между Россией и Китаем, что даст более мощный импульс сотрудничеству и развитию экономик двух стран и заложит более прочную основу для дружественных отношений между Китаем и Россией.

