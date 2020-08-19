Gate.io создает экосистему децентрализованных финансов на базе публичного блокчейна GateChain

СИНГАПУР (SINGAPORE), 19 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Международная биржа цифровых активов Gate.io анонсировала создание высокозащищенной децентрализованной финансовой сети GateChain с собственным стейблкоином (USDG), децентрализованной биржевой площадкой （DEX), децентрализованными ссудами и майнингом ликвидности.

Разработанный Gate.io инновационный публичный блокчейн GateChain Mainnet уже запущен. Его уникальная функция Vault Account позволяет отзывать украденные средства. Передовая технология и высокопроизводительный отказоустойчивый механизм, положенные в его основу, делают GateChain Mainnet оптимальным решением для обеспечения 100% безопасности активов в криптовалютном пространстве.

Собственный токен платформы GateChain Token (GT) станет важным элементом экосистемы децентрализованных финансов GateChain. GT будет использоваться в качестве залогового актива для получения стейблкоина USDG, а также для выплаты вознаграждений за ликвидный майнинг и участия в различных голосованиях.

"Gate.io является неизменным сторонником концепции децентрализованных финансов, считая технологии DeFi незаменимым фактором роста блокчейн-индустрии. Вместе с этим, мы, как и все участники отрасли, испытываем определенные опасения по поводу постоянно нарастающей проблемы безопасности активов. В последнее время мы все стали свидетелями многочисленных инцидентов с безопасностью в сфере децентрализованных финансов, возникающих по причине багов в смарт-контрактах или нарушений в управленческом учете. Благодаря своему инновационному функционалу, DeFi-платформа от GateChain будет обеспечивать стопроцентную безопасность активов", - прокомментировала маркетинговый директор Gate.io Мари Татибуэ (Marie Tatibouet).

Основные характеристики DeFi-инфраструктуры от GateChain

USDG: USDG станет базовой валютой на платформе GateChain DEX. В частности, стейблкоин USDG будет представлен посредством обеспеченной долговой позиции , где любой желающий может использовать GT и высококачественные блокчейн-токены в качестве залога для получения USDG. Пользователи могут торговать USDG для обеспечения ликвидности и получения вознаграждений DEX: DEX - основа децентрализованной финансовой сети GateChain. Платформа характеризуется большей открытостью и прозрачностью, чем централизованные биржи, предоставляя всем желающим возможность выхода на трейдерский рынок. Высокая пропускная способность по обработке транзакций (2000+TPS) и скоростное подтверждение блоков (4 с) делают GateChain идеальным фундаментом для DEX Децентрализованное кредитование: опираясь на опыт существующих функций маржинального кредитования Gate.io, GateChain DEX также будет встроен в платформу, предоставляющую пользователям потрясающие возможности для заимствования средств Майнинг ликвидности: Gate.io создаст пул USDG и системы децентрализованного кредитования GateChain посредством обратного выкупа GT Децентрализованное управление: GateChain содержит механизм децентрализованного управления, где каждый обладатель GT имеет право голоса. Пользователи могут подавать собственные предложения на рассмотрение сообщества и голосовать за понравившиеся инициативы Кросс-чейн: GateChain будет интегрирован с многочисленными публичными чейнами Ethereum, Bitcoin, Cosmos и Polkadot, предлагая расширенный спектр децентрализованных продуктов. Аппаратный кошелек с защитой по отпечаткам пальцев: одной из функций GateChain Defi для повседневного удобства пользователей платформы станет аппаратный кошелек с защитой по отпечаткам пальцев. В кошельке будет сохраняться частный ключ для совершения трейдинговых операций и переводов Децентрализованные решения Oracle и KYC: Gate.io планирует объединить свои усилия с разработчиками Oracle и лидерами сферы децентрализованных решений KYC в стремлении предоставить своим пользователям соответствующие услуги и создать устойчивую экосистему GateChain DeFi с диверсифицированными продуктами

Технологии децентрализованных финансов (DeFi) только набирают популярность. Число пользователей всех видов отраслевых продуктов - стейблкоинов, кредитных платформ, трейдинговых сетей DeFi, - стремительно растет, а оборот отрасли уже превышает 4 млрд долл. США .

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