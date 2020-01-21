Глава китайского филиала Ries Strategy Positioning Consulting назначен генеральным директором компании

Официальное назначение Саймона Чжана на пост генерального директора состоялось в ходе недавней партнерской конференции Ries в Шанхае. Мероприятие с участием партнеров компании из Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии было посвящено вопросам содействия китайским предприятиям в преодолении международной конкуренции. В ходе конференции была сформирована команда высшего руководства Ries, в состав которой вошли международные сопредседатели компании Эл и Лора Райс, генеральный директор Саймон Чжан и европейский партнер Майкл Брандтнер.

Компания Ries была учреждена в США в 1963 году Элом Райсом - автором теории позиционирования, считающейся самой влиятельной концепцией в области маркетинга в Соединенных Штатах. В 2007 году Эл Райс был включен в "Топ-10 гуру бизнеса" наряду с Питером Друкером, Уорреном Баффеттом, Джеком Уэлчем и Стивом Джобсом. На протяжении вот уже более 50 лет Ries Strategy Positioning Consulting использует теорию позиционирования, помогая создавать и развивать многочисленные ведущие бренды мира.

Эл и Лора Райс высоко оценивают вклад Саймона Чжана в продвижение упомянутой теории. Г-н Чжан разработал категорийную стратегию, позволившую значительно оптимизировать концепцию позиционирования, а также продемонстрировал высокую эффективность в развитии и повышении инновационного потенциала компании. По словам Эла Райса, "Китай играет доминирующую роль среди мировых рынков в 21-м веке, используя поистине беспрецедентные возможности для глобального развития. Успешное внедрение теории позиционирования китайскими предприятиями указывает на ее способность раскрывать колоссальный потенциал на мировых рынках. Уверены, что под руководством Саймона Ries Strategy Positioning Consulting поможет создать самые успешные международные бренды".

Саймон Чжан присоединился к коллективу Ries Strategy Positioning Consulting в 2007 году, взяв на себя инициативу по формированию китайской команды. Всего за 12 лет возглавляемое им китайское представительство приняло участие в создании многочисленных брендов, ставших настоящими лидерами рынка Поднебесной и даже всего мира. В их числе: крупнейший в мире производитель высококачественных алкогольных напитков Kweichow Moutai; крупнейший в мире бренд травяных чаев Wong Lo Kat; крупнейший мировой производитель кухонных вытяжек ROBAM; крупнейшая в мире торговая марка продуктов из семян подсолнечника Cha Cha; и крупнейшая в Китае марка внедорожников Great Wall Haval. Подобный успех позволил Ries Strategy Positioning Consulting укрепить свои лидерские позиции в китайской отрасли стратегического позиционирования и консалтинга.

Саймон Чжан отметил: "Для меня большая честь получить столь высокую поддержки от Эла Райса, отца-основателя теории позиционирования, Лоры Райс и других международных партнеров нашей компании. Уверен, что глобальная конкуренция и категоризация являются важнейшими тенденциями маркетинга в 21-м столетии. Именно поэтому я планирую наращивать усилия по оказанию международным компаниям поддержки в развитии собственных глобальных брендов и внедрении категорийных инноваций. США и Китай станут для нас основным "полем битвы", а Индия, Бразилия, Германия и Россия - ключевыми рынками. Мы продолжим расширять международную сервисную сеть, продвигая внедрение и практическое применение нашей теории позиционирования на мировых рынках".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1079726/Ries_Global_CEO_Simon_Zhang.jpg

SOURCE Ries Strategy Positioning Consulting