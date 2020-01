Ries Strategy Positioning Consulting nomeia seu presidente do conselho na China como CEO global

Simon Zhang foi oficialmente nomeado CEO global em uma recente reunião de parceiros globais da Ries em Xangai. A reunião concentrou-se em ajudar empresas chinesas a circular pela concorrência global e envolveu parceiros da América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e Ásia. Durante a reunião, também foi criada a equipe de liderança global da Ries, com membros incluindo Al Ries e Laura Ries, ambos presidentes globais do conselho, Simon Zhang, CEO global e Michael Brandtner, sócio global baseado na Europa.

A empresa Ries foi fundada nos Estados Unidos em 1963 por Al Ries, o fundador da teoria do posicionamento, que foi aclamada como o conceito mais influente na área de marketing nos Estados Unidos. Em 2007, Al Ries, juntamente com Peter Drucker, Warren Buffett, Jack Welch e Steve Jobs, foi nomeado um dos "Top 10 Gurus dos Negócios". Nos últimos 50 anos, a Ries Strategy Positioning Consulting utilizou a teoria do posicionamento para ajudar a desenvolver diversas marcas líderes globais e regionais.

Al Ries e Laura Ries elogiam muito a contribuição de Simon Zhang para promover a teoria do posicionamento. Simon Zhang propôs a estratégia de categoria para melhorar o sistema teórico, e tem efetivamente impulsionado a inovação e o crescimento empresarial. Al Ries observou que "A China está desempenhando um papel dominante entre os mercados globais no século 21, e também está abraçando oportunidades sem precedentes para o desenvolvimento global. A prática bem sucedida da teoria do posicionamento nas empresas chinesas indica que ela vai desencadear um enorme potencial nos mercados globais. Acreditamos que sob a liderança de Simon, a Ries Strategy Positioning Consulting ajudará a criar marcas globais de maior sucesso".

Simon Zhang juntou-se à Ries Strategy Positioning Consulting em 2007 e tomou a iniciativa de formar a equipe da China. Em apenas 12 anos, a equipe chinesa liderada por Simon Zhang ajudou a desenvolver muitas marcas chinesas que são líderes na China e até mesmo no mundo. Entre elas estão: Kweichow Moutai, a maior fabricante de bebidas destiladas de alta qualidade do mundo; Wong Lo Kat, a maior marca de chá de ervas do mundo; ROBAM, a maior marca de exaustores do mundo; Cha Cha Cha, a maior marca de sementes de girassol do mundo; e Great Wall Haval, a maior marca de SUV da China. Estas histórias de sucesso consolidaram a liderança da Ries Strategy Positioning Consulting na indústria de posicionamento estratégico e consultoria da China.

Simon Zhang declarou: "É uma grande honra ter a confiança do Sr. Al Ries, criador da teoria do posicionamento, da Sra. Laura Ries e de outros parceiros globais. Acredito que no século 21, a competição global e o desenvolvimento de categorias são as duas tendências mais importantes. Portanto, vamos intensificar nossos esforços para apoiar as empresas globais a desenvolver suas marcas globais e estimular a inovação da categoria. Estados Unidos e China serão nossos principais campos de batalha, e Índia, Brasil, Alemanha e Rússia nossos principais mercados. Vamos expandir ainda mais nossa rede global de serviços para garantir que nossa teoria do posicionamento seja melhor implementada e aplicada nos mercados globais".

