Great Wall Motor представила три модели в новой линейке пикапов P Series

Появление линейки Р Series от Great Wall Motor знаменует официальный выход китайского автопроизводителя на международный рынок пикапов. Автомобили этой линейки, созданные на базе новой платформы Р71, стали первыми новинками, представленными брендом в рамках трехлетнего плана разработки пикапов «5+N».

Общий дизайн пассажирского пикапа Р-series создает ощущение мощи и динамичной энергии. Модель оснащена трансмиссией ZT 8AT и многорычажной задней подвеской, а также адаптивным круиз-контролем АСС, автоматическим парктроником, подогревом рулевого колеса, системой удаленного и голосового управления. Благодаря широкому спектру доступных опций и конфигураций, этот автомобиль для большой семьи сочетает в себе комфорт, высокую проходимость и отличную грузоподъемность.

Пикап-внедорожник в линейке P-series - олицетворение смелости и надежности. Модель оснащается тремя передними и задним устройствами блокировки дифференциала, шлангом для преодоления брода, лебедкой, разворачиваемым баком и другими профессиональными опциями, характерными для автомобилей повышенной проходимости. Пикап способен преодолевать брод глубиной до 900 мм. Этот пикап Great Wall вошел в число самых ярких новинок автосалона в этом году.

Еще одним дебютантом выставки стал коммерческий электропикап P-series с запасом хода в 500 км и возможностью перезарядки за 2 часа.

Линейка P-Series от Great Wall Motor будет конкурировать с популярными пикапами от Toyota и Ford, наглядно демонстрируя стремление автопроизводителя стать лидером в сегменте легких грузовых автомобилей.

О компании Great Wall Motor

Основанная в 1984 году компания Great Wall Motor Company Limited (Great Wall Motor) является крупнейшим в Китае производителем внедорожников и пикапов. Входя в десятку ведущих частных компаний Поднебесной, зарегистрированных на фондовой бирже, а также занимая достойное место в рейтинге Forbes Asia Fabulous 50, на сегодняшний день Great Wall Motor располагает 30 дочерними предприятиями, четырьмя производственными базами и штатом из 60 000 сотрудников. В портфель компании входят четыре бренда - Great Wall, Haval, WEY и Ora. Делая акцент на зарубежных рынках, Great Wall Motor стремится предоставлять своим клиентам по всему земному шару высококачественные внедорожники и пикапы.

Чтобы узнать больше о Great Wall Motor, посетите веб-сайт http://www.gwm-global.com .

Фото: https://www.multivu.com/players/English/8533351-great-wall-motor-p-series-pickup-range/image/PSeriesBrown_1555966456870-HR.jpg

Фото: https://www.multivu.com/players/English/8533351-great-wall-motor-p-series-pickup-range/image/passengerpickup_1555966539798-HR.jpg

SOURCE Great Wall Motors