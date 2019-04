Great Wall Motor apresenta três picapes da nova série P

A apresentação da série P da Great Wall Motor marca a entrada oficial da montadora no mercado internacional de picapes. Construída sobre a nova plataforma P71, a série P é o lançamento inaugural da estratégia "5+N" da Great Wall Motor para os próximos três anos.

O design geral da picape de passeio da série P está cheio de potência. O modelo vem equipado com caixa de câmbio ZF 8AT e suspensão traseira multilink. Também conta com piloto automático adaptativo ACC, estacionamento automático, aquecimento do volante, ignição remota e controle por voz. Uma série de configurações foi otimizada para criar veículos versáteis ideais para a família, combinando conforto, desempenho fora de estrada e capacidade de carga.

A picape fora de estrada da série P foi projetada para ser ousada e robusta. O modelo vem de série com três travas do diferencial na dianteira e na traseira, snorkel, guincho, recurso de giro de 180 graus e muitas outras configurações profissionais off-road, com uma profundidade máxima de 900 mm dentro d'água. O novo modelo foi um dos maiores destaques da feira automotiva deste ano.

Outro veículo em exposição é a picape comercial elétrica da série P, que tem autonomia de até 500 km, permitindo um carregamento eficiente em duas horas.

A série P da Great Wall Motor vai competir com picapes já estabelecidas da Toyota e da Ford. Com ela, a montadora ambiciona a liderança no segmento.

Sobre a Great Wall Motor

Fundada em 1984, a Great Wall Motor Company Limited (Great Wall Motor) é a maior fabricante de SUVs e picapes da China. Uma das dez maiores empresas privadas de capital aberto da China, além de integrante da lista "Asia Fabulous 50" da revista Forbes, a Great Wall Motor tem atualmente 30 subsidiárias, quatro bases de fabricação e mais de 60 mil empregados. Com quatro marcas no portfólio (Great Wall, Haval, WEY e Ora) e um foco elevado nos mercados estrangeiros, a Great Wall Motor tem como objetivo fornecer SUVs e picapes de alta qualidade para clientes em todo o mundo.

Para obter mais informações sobre a Great Wall Motor, visite http://www.gwm-global.com.

