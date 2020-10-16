Новый пикап POER может похвастаться расширенным функционалом безопасности с элементами искусственного интеллекта. Главное конкурентное преимущество модели POER, представляющей новое поколение интеллектуальных и безопасных пикапов для потребителей по всему миру, заключается в интеграции и внедрении более интеллектуальных средств обеспечения безопасности. Благодаря внедрению более современных интеллектуальных систем компания GWM стремится сделать POER новой движущей силой на массовом рынке пикапов.

В дополнение к ранее заявленным функциям Apple CarPlay, Lane Keep Assist / LKA (удержание полосы движения) и Lane Departure Warning / LDW (слежение за дорожной разметкой), модель POER также будет оснащена функциональными элементами Cross Traffic Alert / CTA (предупреждение о подъезде к перекрестку), Autonomous Emergency Braking / AEB (автономное экстренное торможение) и Intelligent Speed Assistance / ISA (интеллектуальная система поддержания разрешенной скорости). Эти ультрасовременные функции содействия управлению автомобилем, впервые внедряемые на рынке, представляют собой новейшую интеллектуальную систему помощи водителю, которая повышает не только степень удобства, но и уровень безопасности в целом. Конкретные комплектации моделей, поставляемых в каждый из указанных регионов, будут заявлены соответствующими региональными представительствами.

Компания GWM недавно объявила о своем преобразовании из китайской автомобилестроительной компании в транснациональную компанию-производителя технических средств передвижения. Всестороннее совершенствование производства — от технологических нововведений в процессы исследований и разработок до непрерывной модернизации производственной базы — позволяет компании GWM выпускать высококачественную и высокотехнологичную продукцию.

Экспортная модель пикапов марки GWM производится на заводе компании в г. Чунцине, введенном в эксплуатацию в 2019 году в качестве ее пятой производственной базы с полным технологическим циклом. Кроме того, это «умный» завод, обладающий производственными, логистическими и цифровыми мощностями с интегрированными элементами искусственного интеллекта, обеспечивающими возможность формирования интеллектуальной информационной системы, координирующей исследования и разработки, производство, поставки, реализацию, управление кадрами, финансовые операции и материально-техническое снабжение. Сварочный цех завода оснащен 98-ю сварочными роботами, обеспечивающими его полную автоматизацию. В то же время две универсальные высокоскоростные поточные линии автоматической штамповки, установленные в штамповочном цехе, снабжены функцией автоматической замены пресс-форм (ADC), управляемой одним нажатием клавиши. Функционирующие в сборочном цехе системы Set Parts Supply / SPS (система подачи деталей в заданном порядке) и Automated Guided Vehicle / AGV (система автоматических самоходных тележек) имеют степень автоматизации 70%. Помимо применения усовершенствованного планирования и оперативного управления, автоматизированной системы управления производственными процессами (АСУПП) и других систем, на предприятии также используются методики координации планирования производства, контроля созидательного процесса, управления качеством, управления оборудованием, координации производственно-сбытовой цепи, сбора информации и интеграции оборудования, что позволяет полностью реализовать возможности интеллектуального производства.

О компании GWM

GWM — всемирно известный производитель автомобилей класса SUV и пикапов. Компания была зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже в 2003 году и Шанхайской фондовой бирже в 2011 году. Этот автопроизводитель, обладающий четырьмя марками: HAVAL, WEY, ORA и GWM Pickup — выпускает как традиционные автомобили, так и транспортные средства, работающие на новых источниках энергии, ориентируясь главным образом на категории SUV и пикапов. Компания GWM обладает независимыми ресурсами обеспечения основных компонентов, включая двигатели и трансмиссии. В 2019 году компания GWM продала 1 058 648 новых автомобилей, что на 1,43% превышает аналогичный показатель предыдущего года, и уже четвертый год подряд преодолевает рубеж в 1 миллион автомобилей.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу https://www.gwm-global.com/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1314041/GWM.jpg

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https://www.gwm-global.com/



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