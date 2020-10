GWM annonce les premiers marchés pour le lancement de la nouvelle gamme de pick-up POER et l'ajout de nouvelles caractéristiques de sécurité

Les nouveaux pick-up POER seront dotés de caractéristiques de sécurité intelligentes supplémentaires. Le principal avantage des pick-up de la gamme POER, qui se positionnent comme une nouvelle génération de pick-up intelligents et sécuritaires auprès des consommateurs du monde entier, réside dans l'intégration et l'adoption de technologies de sécurité plus intelligentes. En offrant aux utilisateurs une expérience de conduite plus intelligente, GWM cherche à faire de la gamme POER une nouvelle puissance au sein du marché des pick-up traditionnel.

En plus du système Apple CarPlay, d'un système de suivi de voie automatique (LKA) et d'un avertisseur de sortie de voie (LDW), annoncés dans un précédent communiqué, les pick-up POER seront également équipés d'un système d'alerte de circulation transversale (CTA), d'un système de freinage automatique d'urgence (AEB) et d'un limiteur de vitesse intelligent (ISA). Ces caractéristiques d'aide à la conduite à la fine pointe du marché, qui représentent la toute dernière technologie d'aide à la conduite intelligente, améliorent non seulement la commodité, mais renforcent également la sécurité globale. Les configurations propres aux modèles de chacun des marchés seront annoncées par les marchés respectifs.

GWM a récemment annoncé sa transformation d'un fabricant d'automobiles chinois en une entreprise mondiale de technologie de la mobilité. De l'innovation technologique en matière de recherche et développement à l'amélioration constante de ses capacités de fabrication, GWM améliore de façon globale tous les aspects de la production afin de fabriquer des produits de haute qualité et à la fine pointe de la technologie.

Le modèle de pick-up POER à l'échelle mondiale de GWM est fabriqué à son usine de Chongqing, dont la production a commencé en 2019 à titre de cinquième infrastructure de production complète de GWM. Il s'agit également d'une usine intelligente qui se targue d'avoir recours à un processus de fabrication intelligent, à une logistique intelligente et à l'exploitation numérique pour créer un système d'information intelligent qui coordonne les activités des domaines de la recherche et du développement, de la production, de l'approvisionnement, des ventes, des ressources humaines, des finances et des matériaux. L'atelier de soudage de l'usine possède 98 robots de soudage qui sont entièrement automatisés. Parallèlement, les deux lignes de production automatisées en continu, à haute vitesse et à grande échelle de l'atelier de matriçage de GWM sont dotées de la fonction de changement rapide de matrice. Le système d'approvisionnement déterminé de pièces (SPS) et le système de véhicule à guidage automatique (SVGA) en atelier d'assemblage sont automatisés à 70 %. Grâce à l'application d'un système avancé de planification et d'ordonnancement, un système d'exécution de la fabrication et d'autres systèmes, l'usine a également mis en œuvre des procédés de coordination de la planification de la production, de contrôle des processus créatifs, de gestion de la qualité, de gestion de l'équipement, de coordination de la chaîne d'approvisionnement, de collecte d'information et d'intégration des équipements, tirant pleinement profit de la fabrication intelligente.

À propos de GWM

GWM est un fabricant de SUV et de pick-up de renommée mondiale. L'entreprise est inscrite à la Bourse de Hong Kong depuis 2003 et à la Bourse de Shanghai depuis 2011. Comptant quatre marques, HAVAL, WEY, ORA et GWM Pickup, le constructeur automobile produit à la fois des véhicules conventionnels et des véhicules à énergie nouvelle, en mettant l'accent sur les SUV et les pick-up. GWM prend indépendamment en charge la fabrication de ses composants de base, y compris les moteurs et les transmissions. En 2019, GWM a vendu 1 058 648 véhicules neufs, ce qui représente une augmentation de 1,43 % par rapport à l'année précédente, dépassant le million de ventes pour une quatrième année consécutive.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.gwm-global.com/..

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1314041/GWM.jpg

Related Links

https://www.gwm-global.com/



SOURCE GWM