Herno ускоряет цифровизацию с помощью Centric PLM™

Компания Herno, основанная в 1948 году, является всемирно известным производителем пальто премиум класса. В 2000 году семейный бизнес перешел в руки Клаудио Марензи, который произвел революцию в использовании Herno современных материалов и производства, сохранив при этом культуру ремесла бренда.

Компания Herno недавно расширила свои товарную линейку, включив в нее трикотаж и обувь, и решила инвестировать в решение PLM, разработанное специально для индустрии моды, чтобы обогатить свои продуктовые коллекции и при этом тщательно контролировать качество продукции. После тщательного процесса отбора Herno решил внедрить весь пакет решений Centric Fashion PLM , включая мобильные приложения.

«Знания Centric Software в области товаров премиум класса и инновационные решения, обеспечиваемые их эксклюзивной технологией PLM, сыграли важную роль в инновационном пути, который привел нас к выбору Centric», - говорит Claudio Marenzi - CEO из Herno. «PLM-решение Centric рационализирует и структурирует деятельность по разработке продукта и сокращает время вывода изделия на рынок, обеспечивая при этом наглядность процесса разработки для всех членов команды».

PLM-проект Herno осуществлялся в партнерстве с BeSight, новым предприятием в области корпоративных технологий, основанным Herno и итальянской технологической компанией Altea Federation. Herno использует решение BeSight Enterprise Resource Planning (ERP) для управления техническими аспектами производства, а Centric Software является Золотым партнером BeSight. Джоан Паоло Пископо, генеральный директор BeSight и бывший руководитель департамента IT-операций Herno, говорит, что интеграция между двумя решениями имеет решающее значение.

«Herno контролирует производство следующего сезона, изготавливает образцы для следующего за ним сезона и создает идеи на три сезона вперед, пока коллекция текущего сезона уже в розничных магазинах», - объясняет он. «Наши решения PLM и ERP будут работать вместе, так что сезонное пересечение будет не ограничением, а усилителем производительности».

«Мы очень рады, что Herno успешно внедрил решение Centric PLM», - говорит Крис Гроувс, президент и генеральный директор Centric Software. «В партнерстве с BeSight мы создаем интегрированную цифровую платформу, которая позволит Herno повысить скорость, качество и эффективность, стимулируя расширение бизнеса в будущем».

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SOURCE Centric Software