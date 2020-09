Herno accélère sa transformation digitale avec Centric PLM™

Créé en 1948, Herno est un fabricant de manteaux de luxe à la réputation internationale. En 2000, Claudio Marenzi prend les rênes de l'entreprise familiale. Il révolutionne les modes de production d'Herno et introduit l'usage de tissus innovants, tout en préservant la culture de savoir-faire de la marque.

Récemment, Herno a élargi ses collections à de nouvelles catégories de produits − maille et chaussure −, et décidé d'investir dans une solution PLM spécifiquement conçue pour le secteur de la mode en vue d'enrichir ses collections, tout en contrôlant au plus près la qualité de ses produits. À l'issue d'un processus de sélection rigoureux, Herno a choisi de déployer l'intégralité de la suite Centric Fashion PLM , applications mobiles comprises.

« La connaissance du secteur du luxe acquise par Centric Software et les solutions innovantes fournies par ses technologies PLM exclusives ont été déterminantes dans le parcours d'innovation qui nous a conduits à opter pour Centric », déclare Claudio Marenzi – CEO d'Herno. « Centric PLM rationalise et structure les tâches de développement produit et réduit les délais de mise sur le marché, tout en garantissant une vue exhaustive à tous les membres de l'équipe, à chaque étape de développement. »

Le projet PLM d'Herno a été mené en partenariat avec BeSight, une jeune entreprise de technologies conjointement créée par Herno et Altea Federation, issue de la tech italienne. Herno utilise la solution de gestion intégrée (ERP) de BeSight pour gérer les aspects techniques de la production, Centric Software intervenant en qualité de partenaire « Gold » de BeSight. Selon Joan Paolo Piscopo, directeur général de BeSight et ancien directeur des opérations informatiques d'Herno, la synergie entre les deux solutions est un point stratégique.

« Herno supervise la production de la saison à venir, crée des échantillons pour la saison suivante et conçoit dès aujourd'hui trois saisons en parallèle, alors même que la saison actuelle est en cours de distribution », explique-t-il. « Nos solutions PLM et ERP collaboreront pour transformer l'obstacle des chevauchements saisonniers en un levier de performance. »

« Nous sommes ravis du déploiement réussi de Centric PLM au sein d'Herno », déclare Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. « En partenariat avec BeSight, nous mettons au point une plateforme digitale intégrée qui permettra à Herno d'améliorer ses délais, sa qualité et son efficacité, au service de sa croissance future. »

