Hoard Exchange планирует размещение токенов 27 мая

ОРХУС, Дания, 28 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Приближается долгожданный момент размещения токенов Hoard Exchange. Эта молодая датская компания, функционирующая на платформе Ethereum, в течение 18 месяцев занималась разработкой инструментария, позволяющего воплотить в жизнь идею создания безопасных и масштабируемых блокчейн-игр. Впервые в истории игроки станут реальными владельцами своих игровых активов.

Начиная с 27 мая, компания Hoard будет размещать 44% своих токенов HRD на бирже P2PB2B. Общая стоимость токенов, которые поступят на биржу для инвесторов и трейдеров, составит до $20 млн. Это размещение токенов является первым мероприятием подобного рода, одобренным Правительством Дании, которое считается самым благонадежным и прозрачным правительством в мире по оценкам неправительственной организации Transparency International. Заинтересованные пользователи могут зарегистрироваться и верифицировать свои счета на бирже P2PB2B уже сегодня.

Команда специалистов Hoard имеет обширный опыт работы как в индустрии видеоигр, так и в экосистеме Ethereum. Ее сотрудники участвовали в разработке таких серий компьютерных игр ААА-класса как Gears of War, Mortal Kombat и Resident Evil. Кроме того, они привлекались к разработке ряда наиболее выдающихся блокчейн-проектов, включая Ethereum, Golem, OmiseGO, Streamr и Cosmos.

Компания Hoard приступила к проверке работоспособности концепции реального владения игровыми активами, разработанной ею совместно с компанией OmiseGO, в игре под названием Plasma Dog. Сейчас эта игра реализуется в More Viable Plasma — первом дочернем блокчейне, запущенном в Rinkeby — тестовой сети общего пользования на базе Ethereum. Следующим проектом интеграции с Hoard, полномасштабная реализация которого запланирована на текущий год, является видеоигра My Memory of Us, разработанная компанией Juggler Games (и в настоящее время доступная на платформах Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и Steam).

В 2018 году объем доходов видеоигровой индустрии составил около $140 млрд, а к 2021 году этот показатель предположительно вырастет до $180 млрд. Деятельность компании Hoard ориентирована на рынок загружаемого контента, на долю которого в настоящее время приходится около 80% всех доходов индустрии видеоигр.

О проекте Hoard:

Hoard — первая игровая блокчейн-платформа, предлагающая игрокам становиться реальными обладателями игровых активов с использованием сред Ethereum и Plasma. Реализованная компанией Hoard блокчейн-сеть Plasma, которая разрабатывалась совместно со специалистами компании OmiseGO, функционирует с октября 2018 года. Сейчас эта сеть оптимизирована под обработку 65 тысяч транзакций на блок Ethereum (или 4000 в секунду), и специалисты предполагают, что она сможет привлекать до миллиона активных пользователей в день к участию в игре My Memory of Us, разработанной компанией Hoard и готовящейся к выходу в свет. Компания Hoard является активным участником таких отраслевых организаций как ETHGlobal, The Ethereum Community Fund и Pocket Gamer Connect, а также официальным партнером проектов OmiseGO, Golem и imapp. Консультанты компании Hoard имеют опыт работы в студиях разработки видеоигр, включая Playdead, Brain+ и Capcom.

