Hoard Exchange lança evento de distribuição de token no dia 27 de maio

AARHUS, Dinamarca, 28 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- O tão aguardada evento de distribuição de token da Hoard Exchange chegou. A startup Ethereum com sede na Dinamarca passou 18 meses projetando um pacote de ferramentas para tornar os jogos blockchain seguros e escaláveis uma realidade. Pela primeira vez, os jogadores terão uma propriedade verdadeira (True Ownership) de seus ativos em forma de jogos.

A partir de 27 de maio, a Hoard vai liberar 44% de seus HRD Tokens para disponibilizá-los no câmbio P2PB2B. Até US$ 20 milhões em tokens serão acrescentados ao câmbio para comprar e negociar. O evento de distribuição de token é o primeiro a ser oficialmente aprovado pelo governo dinamarquês - classificado como o governo mais transparente e digno de confiança do mundo pela ONG Transparency International. Os usuários interessados podem se cadastrar e verificar suas contas no P2PB2B hoje mesmo.

A equipe da Hoard possui ampla experiência tanto na indústria de jogos de videogame quanto no ecossistema Ethereum. Os membros da equipe fizeram parte de tais franquias AAA como Gears of War, Mortal Kombat e Resident Evil. Eles também estiveram envolvidos com alguns dos projetos blockchain mais proeminentes, incluindo Ethereum, Golem, OmiseGO, Streamr e Cosmos.

Desenvolvido em parceria com a OmiseGO, a Hoard lançou uma prova de conceito mostrando a True Ownership em um jogo chamado Plasma Dog. O jogo roda atualmente na primeira childchain de Plasma Mais Viável jamais lançada em um rede pública Ethereum, a Rinkeby testnet. Programada ainda para este ano, a próxima integração com a Hoard é My Memory of Us pela Juggler Games (atualmente disponível em Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, e Steam).

Em 2018, a indústria de videogame gerou cerca de US$ 140 bilhões em receitas; até 2021, espera-se que aumente para US$ 180 bilhões. A Hoard está se concentrando no mercado de Conteúdo Baixável (DLC, Downloadable Content), que gera atualmente cerca de 80% da receita total de jogos.

Sobre a Hoard:

A Hoard é a primeira plataforma de jogos com blockchain a oferecer aos jogadores True Ownership usando Ethereum e Plasma. A implementação do Plasma por parte da Hoard - integrada em cooperação com a OmiseGO - tem estado em operação desde outubro de 2018. A rede está atualmente otimizada para processar 65.000 transações por bloco Ethereum (ou 4.000 por segundo), e espera-se assegurar até um milhão de usuários ativos por dia no próximo lançamento de My Memory of Us por parte da Hoard. A Hoard é colaboradora do ETHGlobal, The Ethereum Community Fund, e Pocket Gamer Connect, e é formalmente parceira do OmiseGO, Golem e imapp. Os consultores da Hoard vêm dos estúdios de videogames, como Playdead, Brain+, e Capcom.

