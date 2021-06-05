Huawei выпускает сетевое хранилище NoF+ с целью обновления сферы цифровых финансов

Huawei выпускает сетевое Ethernet-хранилище данных без потерь NoF+ в целях инновационного развития цифровых финансов

ШАНХАЙ, 5 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- На форуме Huawei Intelligent Finance Summit 2021 компания Huawei представила сетевое Ethernet-хранилище данных без потерь NoF+. Это решение обеспечивает сквозное ускорение обработки данных в сценариях хранения за счет использования систем хранения OceanStor Dorado, состоящих только из Flash-накопителей, и коммутаторов сетей хранения CloudEngine для дата-центров. Оно полностью раскрывает потенциал производительности систем, использующих только Flash-накопители (all-flash), и придает новый импульс для внедрения инноваций в финансово-технологическую сферу.

Финансовая отрасль, являющаяся одним из лидеров процесса цифровой трансформации, движется в направлении омниканального покрытия. Финансы повсеместно становятся катализатором взрывного роста объемов данных и внедрения инноваций в инфраструктуру обработки данных, а тенденция к использованию накопителей типа "all-flash" уже стала непреодолимой. Начиная с 2018 года общемировой объем поставок хранилищ "all-flash" (твердотельных накопителей) значительно превысил аналогичный показатель для традиционных механических дисков (жестких дисков), позволяя увеличить скорость чтения и записи в 100 раз. Кроме того, сети хранения данных на основе волоконно-оптических (FC) каналов не соответствуют требованиям к режиму одновременного чтения/записи с высокой пропускной способностью, обеспечиваемому хранилищами "all-flash" с использованием NVMe-интерфейсов. Полоса пропускания и время задержки стали узкими местами в эксплуатационных свойствах хранилищ. В связи с этим сервисы хранения данных требуют создания более быстродействующей и высококачественной сети.

По мере развития Ethernet-технологий сеть Ethernet без потерь решила проблему неустойчивой производительности хранилищ, вызванной потерей пакетов. Что еще важнее, производительность сети 25/40/100G Ethernet значительно выше, чем у волоконно-оптической 32G FC, благодаря чему Ethernet без потерь становится одной из важнейших областей развития в эпоху "all-flash". В настоящее время поставщики и клиенты заблаговременно выводят на новый уровень сетевую экосистему "NVMe over Fabrics" (NoF) на основе Ethernet без потерь.

Выпуск компанией Huawei сетевой системы нового поколения NoF+ на основе Ethernet без потерь соответствует тенденциям к переходу на хранилища для дата-центров типа "all-flash" и "all-IP". Это решение, основанное на интеллектуальных свойствах восприятия и взаимодействия при отсутствии потерь, преодолевает трудности, связанные с потерей пакетов в традиционных сетях Ethernet, и обеспечивает достижение высокой производительности, высокой надежности и простоты эксплуатации и технического обслуживания.

Интеллектуальные алгоритмы для повышения IOPS на 87%: в традиционных сетях Ethernet происходит потеря пакетов, а одна лишь потеря пакета в размере 0,1% снижает пропускную способность сети на 50%. Система Huawei NoF+ включает в себя алгоритм iLossless, обеспечивающий отсутствие потерь пакетов с поддержанием 100% пропускной способности сетевой системы хранения. По сравнению с волоконно-оптическими каналами показатели IOPS улучшаются на 87%, а задержка уменьшается на 42%. Во внутригородских сценариях типа «активный-активный» данная система использует каналы 100GE для передачи данных без потерь на 70 км, сокращая перекрестные DC-каналы на 90% по сравнению с FC-каналами.

в традиционных сетях Ethernet происходит потеря пакетов, а одна лишь потеря пакета в размере 0,1% снижает пропускную способность сети на 50%. Система Huawei NoF+ включает в себя алгоритм iLossless, обеспечивающий отсутствие потерь пакетов с поддержанием 100% пропускной способности сетевой системы хранения. По сравнению с волоконно-оптическими каналами показатели IOPS улучшаются на 87%, а задержка уменьшается на 42%. Во внутригородских сценариях типа «активный-активный» данная система использует каналы 100GE для передачи данных без потерь на 70 км, сокращая перекрестные DC-каналы на 90% по сравнению с FC-каналами. Упреждающее обнаружение отказов и восстановление после отказа в течение одной секунды: в традиционных сетях Ethernet отсутствуют механизмы упреждающего обнаружения отказов и уведомления о них. При возникновении отказа восстановление канала занимает длительное время, что приводит к перебоям в обслуживании систем хранения. Система NoF+ обеспечивает интеллектуальные возможности восприятия, а это означает, что коммутаторы могут заблаговременно сообщать об отказах в течение миллисекунд и взаимодействовать с устройствами хранения для восстановления в течение одной секунды без ущерба для служб хранения в случае возникновения одной точки отказа сети.

в традиционных сетях Ethernet отсутствуют механизмы упреждающего обнаружения отказов и уведомления о них. При возникновении отказа восстановление канала занимает длительное время, что приводит к перебоям в обслуживании систем хранения. Система NoF+ обеспечивает интеллектуальные возможности восприятия, а это означает, что коммутаторы могут заблаговременно сообщать об отказах в течение миллисекунд и взаимодействовать с устройствами хранения для восстановления в течение одной секунды без ущерба для служб хранения в случае возникновения одной точки отказа сети. Самонастройка и увеличение емкости памяти одним щелчком мыши: в сценариях хранения традиционные сети Ethernet должны настраиваться вручную узел за узлом, что представляет собой сложный процесс, не защищенный от ошибок. В системе NoF+ обеспечивается интеллектуальное взаимодействие между запоминающими устройствами и коммутаторами, а также возможность самонастройки и увеличение емкости устройств хранения одним щелчком мыши. Изменения параметров служб могут автоматически синхронизироваться во всей сети после настройки в одной точке, что существенно повышает эффективность предоставления услуг.

До настоящего времени решение NoF+ совместно дорабатывалось и коммерциализировалось в таких отраслях, как финансы, перевозки и другие виды коммерческой деятельности. Данное решение в полной мере использует преимущества систем хранения "all-flash" с миллионами операций ввода-вывода в секунду (IOPS) отвечает требованиям к развитию петабайтного уровня, предъявляемым финансовой отраслью. В перспективе Huawei продолжит придерживаться своей клиентоориентированной бизнес-стратегии и сотрудничать с партнерами в целях разработки новых и совершенствования существующих методов работы сетевых систем хранения данных.

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